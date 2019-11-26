【頭痛】壓力、鼻竇炎、三叉神經痛皆可致頭痛　了解3種頭痛分別

可曾想過頭痛可以是由鼻竇炎、壓力或三叉神經痛引起？ 不少人常受頭痛之苦，而且隔一、兩天就發作，嚴重起來時還得服止痛藥紓緩不適。其實頭痛的成因很多，甚至痛楚的位置與感覺都有不同，不過許多人就是由於不懂分辨病徵，導致未能對症下藥。 如把頭痛放任不管，可能影響工作，甚至日常社交生活。今次就由神經外科專科醫生黄秉康解構上述三種頭痛發作的位置及痛感的不同，看看能否幫助大家找出病因，解決頭痛問題。 撰文：神經外科專科醫生黄秉康

頭痛可大可小，如果搞不清病因，有可能會延誤治療。（tjump/unsplash）

「醫生，我頭痛呀！」許多來到我診所的病人都是因為這個問題。到底頭痛是怎麼一回事？其實頭痛並非一個病，而是一個症狀，它可能反映了身體的問題，最嚴重的可以是中風、腦出血、腦腫瘤等，但也可能只是如缺乏水分、睡眠不足、空氣不流通等很輕微的問題。醫生要透過詳細問診，才可推斷導致頭痛的原因。

詳細問診歸類頭痛

一般關於頭痛，醫生為了將病人的頭痛歸類，從而作出跟進檢查，都會問患者以下問題：維持的時間、一併出現的病徵、誘發頭痛的情況以及舒緩頭痛的辦法。

今次讓我試試解說三種發作位置、痛楚情況等都有所不同的頭痛。

1. 鼻竇炎引發頭痛

因鼻竇炎引發的頭痛特徵（按圖）：

香港空氣污染嚴重，很多人都有患輕微鼻竇炎的問題，但不少人並不知道它還可以導致頭痛！原來頭髗骨當中有很多與鼻黏膜相連的氣竇，而且最大的部分在面頜和額頭的位置，因此如果鼻竇出現過敏性或感染性的炎症，就可能令鼻竇內的黏膜腫起來或鼻竇內出現積水等，引發患者頭痛，特別是近前額部分的脹痛感覺。

另外，醫生在相應的地方按壓時，也會加重患者痛楚的感覺。如遇上這些情況，可能要服用幾天消炎藥或按組織胺類藥物來令頭痛的情況減退。

2. 壓力性頭痛

都市人生活緊張、睡眠不足，很多時會出現壓力性頭痛。這類頭痛多在日間出現，患者會感到頭上像戴了孫悟空的金剛箍一般，連帶頸部拉緊或疼痛一併出現，不過一般而言，當人們在休息的時候，頭痛便會有改善，而且也較少同時出現其他神經系統的病徵。

壓力性頭痛的特徵（按圖）：

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放鬆心情、足夠休息可改善

如果患者懷疑自己有的是壓力性頭痛的話，醫生第一步要做的就是排除其他病因（一般會靠臨床診斷），再加輔導教育和適當的止痛藥物去治療。正常情況下，患者在理解病況後，只要放鬆心情、改善休息情況，配合適量運動甚或少量止痛藥等，已經會有明顯的改善。

頭痛不止是生理疾病的警號，亦可能與精神狀態有關。（nickkarvounis/unsplash）

長期感痛楚或要小心

很多人聽到自己是受壓力影響出現頭痛時，第一個反應是：「我沒有壓力呀！」其實在很多時，我們會忽略了精神壓力對身體的影響，例如人在面對生活緊張和心理壓力的時候，會有很多身體反應，而壓力性頭痛可能就是第一個警號。

不過，雖然壓力性頭痛常見，但也不要把所有的頭痛也歸究於它。例如早前就有一個三十多歲的病人一直以為自己是得了壓力性頭痛，至病徵維持了半年才做影像檢查，最後竟發現是髗內有一個十多厘米的腫瘤而不自知！因此，如果頭痛沒有改善，甚至惡化的話，就要考慮做影像檢查去肯定沒有其他導致頭痛的原因，以及要及早對症下藥。

3. 三叉神經痛

三叉神經屬於腦神經，由中央神經系統直接導出，是面部感覺的傳導神經，自腦幹延伸出來後會分為三組，分別指向眼睛、臉頰和下顎。因此，三叉神經痛主要發生在這三個部位及其周遭位置。患者可能會在被輕微觸碰後，甚至突然無故就出現嚴重刺痛，而其中最常見的是在早上刷牙時或進食時發生。

三叉神經痛​的特徵（按圖）：

或因中樞神經系統出現問題

三叉神經痛是一種較專門的頭部痛症，成因可能與中樞神經系統出現問題有關，又或者是三叉神經線長期受附近血管的壓力，治療上主要依靠一些抑壓神經痛症和抗癲癇的藥物抑制痛楚，神經線受血管壓力的患者則可考慮接受手術根治。

其實，頭痛的病因有很多，既有像鼻竇炎一樣因其他問題引發頭痛，也有像壓力性頭痛般與精神狀況有關，還有三叉神經痛這類專科疾病，下次再跟大家再詳細討論。

醫生 Q&A Q：頭痛到什麼時候要做檢查？ A：很多時，問診和臨床檢查也不是絕對準確，如果患者的症狀在治療後持續而沒有改善的話，便要考慮進行造影檢查了。 Q：要做什麼檢查？ A：電腦掃描是比較簡單和便宜的選項，但敏感度較低而且有輻射；現在很多人也會考慮利用磁力共振作較仔細而沒有輻射擔憂的檢查，但所需的時間較長，而且也比較昂貴。

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