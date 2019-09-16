【兒童濕疹】常消毒「寵壞」孩子免疫系統　太保護反易令皮膚過敏

據香港過敏協會表示，香港每五個人中便有一個人在不同時期患有濕疹，更令人苦惱的是不少患者均於幼年時開始發病，有人甚至認為患病原因可能與患者兒童時期的行為或母親懷孕時的情況有關，但究竟這是否屬實？皮膚科醫生林嘉雯就相關疑問詳細解答。

不少濕疹患者與病情長年搏鬥均不得要領，但究竟病因是否與兒時的行為有關？（phammi/unsplash）

濕疹是其中一種普遍的皮膚疾病，據香港過敏協會指，在香港每五人就有一人患不同程度的濕疹。濕疹導致患者皮膚紅腫、脫皮，除了造成生活上的諸多不便外，亦會對患者的外形影響，令他們承受旁人不解的目光，帶來心理上的打擊。

濕疹的症狀可以透過生活習慣、控制飲食或適當治療緩和，然而一旦遇上天氣變化等外在刺激，許多患者都得面對不同程度的復發情況，要徹底根治更是一大難題。於是不少人認為「預防勝於治療」，嘗試早在孩子年少時便多加保護。不過，這樣做會否弄巧反拙呢？

皮膚科醫生林嘉雯指，有研究曾指出，發達國家過敏性疾病的發病率比較高，可能就是因為過度保護。（paul_/unsplash）

醫生：一般情況下不用消毒

皮膚科專科醫生林嘉雯指，日常生活中本來就有各種細菌及寄生蟲與大家並存，如孩子在年幼時就開始接觸它們，其實是可令免疫系統慢慢變得成熟，並在過程中學懂分辨有害和無害的物質。相反，一直避免讓孩子接觸這些生物，那他們日後即使是面對無害物質，免疫系統亦有機會產生過度反應，增加患上過敏疾病的機會。所以，年幼時過度的保護及消毒是有機會帶來反效果的。

那應如何照顧孩子的皮膚才算恰當？林醫生說：「在一般情況，不需要過度使用消毒紙巾、洗手液等消毒用品，一般衣物也不一定要用消毒水清潔，只要在孩子吃東西前及上完廁所後洗手時使用便可。」她亦補充，即使孩子已經確診患有濕疹，家長亦不需要頻繁消毒，但反而應多注意是哪些致敏源導致病情惡化。

適當地接觸細菌和微生物，對孩子的免疫系統反而有益。（yellowteapot/unsplash）

她建議家長可讓孩子在幼兒時期就多親近大自然，也不怕多接觸小動物，因為這將有機會減低他們日後的患上過敏風險。不過，大家同時亦要留意孩子有沒有天生對某些致敏源有敏感反應，並在日後選擇性避免接觸，否則便有機會再度刺激已過度活躍的免疫系統，影響病情。

與懷孕期間行為無關

另外，坊間流傳母親在懷孕時的一些行為或飲食習慣（例如進食向來被標榜為容易致敏的蝦、蟹、甲殼類海鮮、牛肉、熱性水果等）會導致孩子患上濕疹，因而令不少準媽媽擔驚受怕。就這些傳聞，林醫生表示在醫學上暫時是沒有證據顯示兩者有直接關係。

不少母親擔心懷孕時做錯事、吃錯東西，會導致孩子將來患上濕疹，但說法原來並無醫學證明。（freestocks/unsplash）

林醫生續指，濕疹亦不一定從小發作，至長大才發現也是非常普遍，尤其是老人由於皮膚老化流失骨膠原，皮膚變得乾燥，更容易受外界影響而患上濕疹。她解釋，從醫學角度上，濕疹的成因很多，其中遺傳是主要因素，大約七成患者的家族中有敏感病歷史；但外來因素包括天氣轉變（如溫度或濕度的改變）、食物敏感，甚至空氣污染、精神壓力等，都有機會刺激本來屏障功能較差的皮膚，引起濕疹。