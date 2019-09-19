【健康快答】有近視就無老花　是否屬實？　

近視是香港最普遍的眼科疾病，不少人更是從小就有近視，半生都習慣過「四眼」生活。但隨著年紀漸長，有些人會發現近視情況有逆轉趨勢，而原因竟然是因為患上老花？ 到底近視和老花有什麼關係？「有近視、無老花」的說法又是否屬實？ 撰文：眼科專科醫生伍立祺

近視是看不清遠的事物，而老花則是看不清近的事物，兩者真的可以此消彼長？（antsphotography14/unsplash）

「有近視，冇老花」的說法其實是有誤解的，因為不論本身是近視、遠視、散光、沒有度數，任何人都會有機會老花。那近視和老花同時存在會如何？舉例來說，一個本身只有近視的人，只用近視眼鏡就可令遠近事物都一樣清晰，但當有了老花後，他再用同一副近視眼鏡，看近的事物就會覺得視力模糊。

淺近視可抵消老花

之所以會有上述說法，是因為若近視和老花度數相約，兩者的確可以互相抵消，如200度近視可抵消200度老花。但要注意，由於老花度數一般不會超過300度，所以這個情況只適用於近視少於300度的人士。可以說，如果一個人同時有淺近視和老花，摘下近視眼鏡再閱讀，反而會更清晰。

而要知道當中原理，首先要了解近視和老花發生的原因！

近視

病因：近視是指遠方事物的焦點會落在視網膜前，而非視網膜之上，形成一個模糊的影像，最常見的原因是由於眼球過長。

特徵：近視眼看遠的景物模糊不清，看近的景物則比較清楚，而度數越深，遠方景物越模糊，要把東西移近眼睛才可看清。

老花

病因：眼睛內的睫狀肌能控制水晶體「自動變焦」，當眼睛望向近事物時，眼球需要更強聚焦，水晶體就會變厚以加強聚焦力。隨著年紀增長，水晶體會變硬、彈性變差，「自動對焦」功能逐漸遲鈍，無法聚焦。一般在40至45歲開始出現。

特徵：看近的事物，如手機或報紙上的小字時會覺得很糢糊、疲倦，甚至頭痛，要拿遠一點才看得舒適。

互相抵消的原理

淺近視和老花互相抵消的原理。（01製圖）

抵消原理很簡單，老花出現即是眼球聚焦力減少，在聚焦力不足的情況下，事物的光線會聚焦在視網膜後方，而近視患者的眼球正好是拉長了，近事物的光線就會剛好聚焦在變長了、位置較後的視網膜上。