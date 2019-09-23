【健康快答】食素會令大便沒那麼臭？　即睇中醫、西醫解答！

你的大便很臭嗎？這可能與飲食習慣有關。坊間有不少人指，吃素的人因為多吃蔬果，所以大便的味道較少，但究竟這是都市傳說還是有醫學根據的說法呢？大家不妨參考中醫師徐澤昌及西醫陳欣永的專業意見。

中醫徐澤昌指，並非所有素食者的大便都沒有臭味，如進食太多豆類或油膩煎炸食物，也可能出現大便臭的情況。（VCG）

中醫：進食太多豆類也可能令大便臭

中醫師徐澤昌表示，蛋白質分解稱為腐敗作用，其分解產物包括除肽、氨基酸、氨等，以及多種有毒物質，如吲哚（其中一種蛋白質被分解時會產生的有機化合物，存於人類的糞便中，並有強烈糞臭味）、酚等，其中一部分會隨大便排出體外，產生臭味。由於肉類的蛋白質含量多，因此當人們進食較多肉類時，肉類便會因在腸道被細菌分解而產生臭味。

因此，素食者的大便理論上會比起進食肉類多人士的大便沒那麼臭。不過，並非所有素食者的大便都沒有臭味，如進食豆類等含豐富蛋白質的素食，或是油膩煎炸食物等，也可能出現大便臭的情況。

徐醫師續指，在中醫的角度，如大便酸臭難聞者，多屬腸有鬱熱，常見於經常吃辛辣煎炸食物的人士。大便溏泄（糞質稀）而腥者，多屬脾胃虛寒；大便泄瀉臭如敗卵，或夾有未消化食物，矢氣（屁）酸臭者，為傷食，是食積化腐而下趨的表現。

中醫徐澤昌指，在日常生活中，如果經常感到糞便臭味難聞，可先嘗試調整飲食餐單，例如避免一次過進食含有大量蛋白質的食物等。（資料圖片）

徐醫師指，在日常生活中，如果經常感到糞便臭味難聞，可先嘗試調整飲食餐單，避免一次過進食含有大量蛋白質的食物，並增加新鮮蔬菜、水果的攝取。如經調整飲食後大便仍然穢臭難聞，應作進一步檢查。另外，如大便穢臭而伴有不適症狀，如腹痛、泄瀉，應飲食清淡，及儘快求醫，治療不適症狀。

陳欣永醫生指，如食物中缺少大量維生素，食物會在腸內合成維生素K、B1、B2、H、B12、B6等，經消化後會產生糞色素、吲哚、氫等，會令大便變臭。（GettyImages/VCG）

西醫：攝取維他命不足可令大便更臭

西醫陳欣永表示，食物是由包括氫、氧、氮、硫等的不同物質組成，而比起主要成份為碳及氧的植物，動物更含有大量氮和硫，因此腸道在分解肉類時便會釋放氮及硫，繼而令大便產生臭味，因此肉吃得愈多，大便便愈臭。

陳醫生又指，如食物中缺少大量維他命，當它們在腸內被消化時，便會與存在於腸內的維他命（如維他命K、B1、B2、H、B12及B6等）合成，產生糞色素、吲哚及氫等會令大便變臭的成份。另外，如飲食中攝取的蔬菜量少，亦會容易造成便秘，大便如長時間逗留在結腸內，經細菌消化後，便會變得愈來愈臭，便秘時也容易產生氣體，即放臭屁。

陳欣永醫生表示，新生兒的大便比成人大便的味道較輕，因為新生兒腸道內99%是益菌，隨年紀漸長，腸道的益菌數量減少，消化機能衰退，大便會變臭。（受訪者提供）

最後，大便是否帶臭味，是與消化道內的消化酵素及細菌有關。陳醫生表示，飲食刺激、不均衡及身體狀態不正常等都會影響消化道平衡，令大便更臭，同時也會影響消化能力，「如果想改善問題，應均衡飲食，多飲水，令消化酵素運作正常，大便質地不會過硬，味道亦會減少，有需要的話亦可以服用腸道益生菌。」