【鼻鼾】鼻貼、牙膠未必可改善狀況？　了解4大妨礙睡眠呼吸成因

香港人生活繁忙，睡眠時間每分每秒都非常寶貴，如果要被枕邊人鼻鼾疲勞轟炸，簡直是慘無人道，長遠不止影響精神，更可能破壞雙方關係！ 到底為什麼有些人鼻鼾問題如此嚴重？坊間所售聲稱可制止打鼻鼾的鼻貼又有沒有用？長期鼻鼾更原來有機會是睡眠窒息症？耳鼻喉專科醫生陳鍵明特別撰文作相關解說。 撰文：耳鼻喉專科醫生陳鍵明

睡眠對健康至關重要，如果因為枕邊人的鼻鼾聲而睡不好，難免影響關係。（sekibaku/unsplash）

睡眠時會出現鼻鼾聲，原因是呼吸道受到阻塞，導致喉嚨附近的吊鐘位置產生震盪而發出聲響。一般情況下，鼻鼾對當事人健康無害，但對枕邊人來說就是莫大的痛苦了，今次就為大家拆解鼻鼾成因，希望可以幫大家今晚睡好覺。

鼻鼾高危因素

睡覺時呼吸道受阻塞的位置可以是鼻腔、口腔或舌根等，因此存在有多種因素使阻塞發生，同時鼻鼾聲音亦會因應受阻塞的程度及位置而有所不同。

常見的鼻鼾高危因素：

鼻敏感：影響鼻瘜肉、鼻中隔彎曲或下鼻甲肥大，引起鼻塞 扁桃腺肥大：可導致咽喉堵塞 口腔肌肉鬆弛：可導致咽喉堵塞 下巴短：尤其華人下巴普遍較西方人短，舌頭易往氣管方向後縮，阻塞咽喉

解決鼻鼾產品未必得？

坊間不少用作解決鼻鼾的產品，但未必人人合用，因為大部分鼻鼾都是因多處地方阻塞所致，如鼻貼只針對鼻腔、牙膠只針對口腔。因此，如果希望減輕鼻鼾，需因應阻塞的位置而採取不同的治療方法，比如因為嚴重的鼻塞而起的鼻鼾，可以服用暢通鼻子的藥物改善情況。

一般而言，情況嚴重者可能要考慮使用正壓睡眠呼吸機，因呼吸機對大部分阻塞問題都有幫助，若不能接受正壓呼吸機，或可考慮進行手術，但必須諮詢醫生，視乎阻塞位置去決定手術方案。

正壓呼吸機將加壓的空氣注入以擴張上呼吸道，避免阻塞，但使用前應要諮詢醫生，因應用者的需要作調整，如鼻腔乾燥者可使用加濕器。（VGC）

睡覺扯鼻鼾或患睡眠窒息症

不少人認為鼻鼾聲音雖然滋擾，但無礙健康就不太在意，但原來鼻鼾可能與睡眠窒息症有關？睡眠窒息症同樣源於睡眠時呼吸道受阻，因此鼻鼾就是最容易被察覺的症狀。不同的是，睡眠窒息症會引致呼吸停頓、缺氧等問題。

根據國際標準，如睡眠期間每小時出現多於五次、每次超過十秒的呼吸停止，便屬於患上睡眠窒息症。但需要注意的是，鼻鼾聲大小與睡眠窒息症的嚴重程度並不掛鉤，有時太嚴重的睡眠窒息症甚至可以沒鼻鼾聲，因為病人的呼吸道已經被阻塞到窒息的情況。

醫生 Q&A Q：懷疑患上睡眠窒息症應怎樣做？ A：最好找醫生進行睡眠測試，測試會利用儀器監測呼吸、腦電波、手腳的擺動、心跳等判斷是否患病。此外，醫生亦會建議患者進行內窺鏡的檢查，診斷病人的上呼吸道是否有阻塞，以及哪個位置出現問題。