【粉紅10月】乳癌發病率比子宮頸癌高？　留意7大與乳癌相關數據

十月將至，除了季節性楓葉為各地增添一片紅，國際更會出現一抹粉紅—「粉紅10月」。「粉紅10月」是國際乳癌關注月，藉此喚醒大眾關注乳房健康及對抗乳癌帶來的威脅。乳癌一向為女性頭號癌症，可是，你對它的認知有多少？

民眾會以不同形式響應「粉紅十月」，如繫上粉紅絲帶和穿粉紅服飾等。（srz/unsplash）

據衛生署於2017年公佈的所有登記死亡人數當中，有31.3%死於癌症，而乳癌正是其中一種較常見的癌症，教人不可掉以輕心。也許有些人認為乳癌與自己互不相關，患上的機會微乎其微，但從研究數據可見，我們和乳癌的距離其實並不遙遠。

適逢國際乳癌關注月，香港乳癌基金會於9月公布乳癌資料庫第十一號報告，研究從2006年至2017年間接近二萬名乳癌患者的數據資料，主要比較十二年間的乳癌患者檢查習慣、風險因素及治療轉變。除了第十一號報告，一直有機構致力研究乳癌。

與乳癌相關的七大數據

綜合乳癌基金會、美國《2018全球癌症統計數據》、香港癌症資料統計中心報告的數據，以下七有與有關乳癌相關的數據是值得大家留意：

1. 乳癌真的是本港女性的頭號「殺手」？

與乳癌相關的七大數據（01製圖）

坊間一直以「女性頭號癌症殺手」形容乳癌，其實是有點不準確，因為據2016年的統計，本港女性的乳癌死亡率佔全港女性的12.2%，死亡人數為702人，只是排列十大致命癌症第三位，列於於肺癌（第一位）與大腸癌（第二位）。

不過，這並不代表乳癌的威脅是沒那麼大。據《香港癌症策略2019》顯示，於2018年間，共有749名女性是死於乳癌，佔女性癌症死亡人數的12.5%，而且在兩年間上升了0.3%。可見，乳癌的致命率有上升趨勢。

2. 為什麼乳癌號稱女性頭號癌症？

乳癌雖然非本港女性頭號殺手，但它卻是名列於本港女性癌症發病率的榜首。在2016年，本港女性有4,108宗確診個案，佔整體女性26.6%。同年，其他婦科疾病，諸如子宮體癌、卵巢癌、子宮頸癌的確診個案分別為1,050、598和510宗，位居於女性十大常見癌症第四、六和第七位，可見乳癌確診數目是比其他常見婦科疾病遠高四倍。

綜觀全球，全球女性的乳癌病發率與本港不相伯仲。美國《2018全球癌症統計數據》報告指，全球女性的乳癌發病率高達24.2%，死亡率亦達15%。

3. 患上乳癌的機率高嗎？

依發病率推算，每15名女性便有1位有機會患乳癌；而當中每91人中便有1位死於乳癌。與致命率第一的肺癌相比，每十萬名人口計算，女性患乳癌的粗發率為103.7，而肺癌為46.7。以此作比較，可見人們患乳癌的風險是不容忽視。

4. 我還未成年，應該不會患上乳癌吧？

香港乳癌基金會指本港最年輕的確診者是不足20歲。雖說患乳癌的風險會隨年齡增加而遞增，但不表示年輕人沒有患乳癌的風險，故年輕一族亦不能掉以輕心！

5. 50歲還有患乳癌的風險？

當然會。年紀愈大，患上風險愈高。香港乳癌基金會提供了年齡增長的風險比率，當中列出30歲前的風險為2818分之1、40歲前的風險為243分之1、50歲前的風險為56分之1、60歲前的風險為29分之1、70歲前的風險為19分之1、75歲前的風險為17分之1。

再者，本港乳癌患者確診年齡的中位是56歲，而美國確診年齡中位數為62歲，澳洲的則為60歲。相比之下，本港的確診年齡較年輕，大家應及早預防！

6. 男性會患乳癌嗎？

乳癌雖為女性癌症之首，但男性亦有機會患上。從資料可見，乳癌並不在男性十大確診癌症排名當中，不過在2016年有15宗男性乳癌確診個案。

7. 患乳癌能醫治嗎？

及早發現乳癌，早期能達九成存活率。惟乳癌資料庫第十一號報告顯示，本港有近四成病患者確診乳癌時已為第二期乳癌，佔確診期數比率最高，較英國及加拿大等有全民篩查的地區確診期數高。

第十一號報告指，有不良生活習慣（如過重）的患者數目比例維持上升趨勢。（jp_photography/unplash）

癌症防不勝防，惟於日常生活培養良好習慣，如恆常做體能活動、少飲酒、保持健康體重和腰圍，減低患乳癌風險。大家應定期檢查，及早發現病症以進行治療，減少治療帶來的副作用。

（資料來源：乳癌基金會、香港癌症資料統計中心報告、美國《2018全球癌症統計數據》）