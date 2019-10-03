【大閘蟹】柿同蟹一齊食會食物中毒？　中醫師教你5大宜忌要清楚

十月將至，又踏入大閘蟹季節，一眾蟹迷一定會把握機會大吃一番！不過，凡事都得有節制，拼了老命去品嚐美食，可能會賠了健康。註冊中醫師曹信恩教大家食大閘蟹的宜忌事項，希望大家盡興之餘，都不要吃出問題來！

曹醫師指：「平時可能只會食一至兩隻普通蟹，但大閘蟹季時，很多人每次都會吃三至四隻，而且一星期吃幾次。」﹙資料圖片﹚

曹醫師指因為大閘蟹季一年只有一次，所以大家總是比平時食得更多，「平時可能只會食一至兩隻普通蟹，但大閘蟹季時，很多人每次都會吃三至四隻，而且一星期吃幾次。」他指大閘蟹乃寒涼帶濕的食品，食一隻不會有甚麼事，但吃得過量則會引發不少健康問題，所以大家要小心注意並節制！

Q1. 公、乸大閘蟹哪種較寒涼？

大閘蟹分公和乸，蟹公的白膏是精液，蟹乸的黃膏是卵巢和卵細胞，而一般蟹乸比較多膏，所以大家都喜歡選吃蟹乸，然而大閘蟹公和乸的寒涼程度會否不一？曹醫師表示，沒有正式統計數字顯示哪一種比較寒涼，但兩者都同時是寒涼帶濕的食品。

蟹乸的黃膏是卵巢和卵細胞，而一般蟹乸比較多膏，所以大家都喜歡選吃蟹乸。﹙VCG﹚

Q2.甚麼類型人士不宜多吃？

曹醫師建議小朋友及老人家別吃太多大閘蟹，「因為小朋友和老人家的身體沒那些強壯，容易被細菌入侵臟腑，引致多咳多痰，大便比較散及肚屙。最多一星期吃一次好了，每次一至兩隻。」而正常普通成年人，曹醫師亦建議不要日日食，每次亦不要吃多過兩隻。他補充，女士月經前亦要小心別吃太多大閘蟹，太寒涼會使經痛加劇及月經不順暢。

Q3.甚麼體質的人最好少吃為妙？

大閘蟹寒涼，寒底人就應少吃吧？曹醫師認同並說：「寒底人要小心，然而寒底亦分不同臟腑，若腸胃寒，會引致腹瀉及肚屙等症狀；肺寒者則會咳得厲害。另外，皮膚過敏、濕疹、海鮮敏感的人都應少吃為妙，因會令敏感徵狀加劇。」

Q4.食大閘蟹同時食柿會食物中毒？仲有咩唔可以同蟹一齊食？

坊間常有傳聞指食蟹同時食柿就會引致食物中毒，這是真的嗎？曹醫師笑說：「如果只吃一隻蟹和一個柿，其實並沒問題，大量進食才會有問題。」因柿難消化，與蟹一同食用的話，會容易造成腸胃不適。而曹醫師再補充，除了柿外，其實進吃大閘蟹時，不宜配以其他寒涼食品一起食用，過於寒涼亦會引致肚屙、作嘔等情況。

因柿難消化，與蟹一同食用的話，會容易造成腸胃不適。﹙JerryWang/Unsaplash﹚

唔想寒氣爆標，就別與寒涼食品一同食用了！

下列為某些例子：﹙按圖了解﹚

【西瓜】﹙floh-maier/unsplash﹚

Q5.食大閘蟹時，最好配食咩食品？

既然不能配以寒涼食品，哪配搭甚麼食品最好？曹醫師指，很多時大閘蟹的烹煮過程都會用上紫蘇葉，「紫蘇葉屬於溫性食品，可以中和大閘蟹的寒氣；另外，進食大閘蟹時，亦可以醮上醋，在醋中更可加上薑絲，同樣達中和之效。」他亦建議熱食別涼掉了才吃，若有其他餸菜配搭，則可在湯中或餸菜中加以薑片，以驅寒氣。

最後，其實品嘗美食都為求開心，少食多滋味，別吃過量就不用令自己身體苦惱了。