【疫苗接種】小朋友接種疫苗時間表 　一文看清幾時去打針

幼兒的健康，在父母眼中是重中之重，時時刻刻擔心子女生病，尤其感染嚴重傳染病。衛生署提供的免費疫苗注射計劃，由初生、幾個月大至五歲的孩子，均可在衞生署轄下各母嬰健康院接受免疫接種，而小學兒童則由衞生署注射員到學校提供服務；每種疫苗接種的時間表均不同，其實都幾考父母記性，以下一文詳細不同年紀以及應接種的疫苗，大可儲起方便查看。

衛生署衛生防護中心日前公布，本年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」將分別於10月9日及10月23日展開，為6個月至未滿12歲合資格兒童提供資助或免費季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗接種。

除了以上疫苗，父母也可透過「兒童免疫接種計劃」讓子女可免費接種可有助預防嚴重病症的疫苗注射。

免疫接種將疫苗以注射或口服方法注入兒童體內，身體會產生抗體抵抗疾病入侵。（yugen / unsplash）

初生嬰兒、未滿兩歲小孩和小學生分別要接種哪些疫苗？

衞生署衞生防護中心轄下的「疫苗可預防疾病科學委員會」提出不同年齡的兒童應接種的疫苗的建議。

兒童免疫接種計劃時間表（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

#母嬰健康院為於2019年1月1日或以後出生的兒童分別於兩個月及四個月大時接種肺炎球菌基礎疫苗，並在十二月大時接種加強劑。 *水痘疫苗適用於2013年1月1日或以後出生的兒童。「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗 – 第二次」（2013年1月1日之前出生的兒童適用）或「麻疹、流行性腮炎、德國麻疹及水痘混合疫苗 – 第二次」（2013年1月1日或以後出生的兒童適用）由衞生署學童免疫注射小組會為小學一年級兒童接種。 ^由2019/20學年起，合資格的女學童會於五年級接種「九價人類乳頭瘤病毒疫苗 – 第一次」，並於下一學年（小六）接種第二次。

可是，並非所有兒童適宜接受免疫接種。衛生署提醒家長，若子女發燒，應在痊癒後才接種疫苗，而在一般情況下，如子女有輕微不適，例如流鼻水，但其他表現如吃、玩、休息和大便習慣都是正常，均可接受免疫接種。另外，接種前也可先諮詢醫生，並將身體狀況告知相關人員。

如有以下情況，或不適宜接受免疫接種，應先請教醫護人員：

任何免疫力減退的情況，例如先天免疫力失調、患上白血病或腫瘤及需要長期服藥或治療（例如正接受電療、化療或服用類固醇等） 上次接種疫苗後有任何嚴重反應 對某些抗生素或其他物質曾有嚴重的過敏反應 經由醫生診斷後認為不適宜接種疫苗的情況

另外，藥劑連線 Pharmacists Connect 建議，多次注射/注射加強劑是因為接種一些疫苗後產生的免疫能力會慢慢減弱，所以必須在一段時間之後再接種該疫苗的加強劑，使身體能保持免疫能力，因此家長千萬別錯過任何一劑疫苗。

現時亦有「五合一疫苗」(可預防白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺、乙型流感嗜血桿菌)和「六合一疫苗」(可預防白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺、乙型流感嗜血桿菌和乙型肝炎)可供父母選擇。父母若對兒童疫苗有疑問，可向家庭醫生或醫護專業人士查詢。

提提你： 「兒童免疫接種計劃」並不包括季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗接種。若家長想為子女注射計劃以外的疫苗（如輪狀病毒疫苗、甲型肝炎及日本腦炎等），可前往個別私家診所或醫院，詳情可諮詢醫生。 如果子女為初生至五歲，家長可攜同子女到衞生署轄下各母嬰健康院接受免疫接種。至於小學學童，衞生署會派注射員到子女就讀的小學，提供免疫接種服務。

（資料來源：衛生署、藥劑連線 Pharmacists Connect）