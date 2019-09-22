【頭皮健康】日常護理從屬性說起　4大種類頭部皮膚一招即可辨別

近日秋意漸起，清涼天氣本可教人心曠神怡，然而有否留意到，頭屑好像忽然多了，頭皮也變得容易搔癢嗎？若然發現頭部皮膚健康狀況出現變化，便應在這個轉季天氣好好保養皮膚。 其實，頭部皮膚是可以分成四種屬性，每一種都有它的保養方法，大家宜先行掌握自己擁有哪種頭皮，然後選用合適的方法作保養，免得錯用方法，隨時弄巧反拙。

頭皮屬性

頭部皮膚由於會受到頭髮幅蓋，因此不少人會很容易便忽略了它的健康狀況，但若皮膚出了問題，便可能導致出現頭屑、皮膚痕癢紅腫及更多問題，實在不易掉以輕心。

不過，大家在保理前，應先掌握自己的頭皮屬性才行。據皮膚科專科醫生林嘉雯表示，頭皮可分成油性、中性、乾性和敏感性四種屬性。每種頭皮都有不同特點，人們可靠觀察判斷出自己屬於哪種頭皮。

嘗試忍耐一、兩天不洗頭，應能分辨出大家的頭部皮膚屬性：

林醫生指，這種藉不洗頭來判斷頭皮屬性的方法雖然帶點主觀成㤋，但卻十分準確，一般人已經能夠判斷；當中以中性頭皮最為平衡、最不容易出現毛病。

頭皮屬性會改變

中性頭皮就代表不用保養嗎？油性頭皮難道沒得救嗎？林醫生表示，其實頭皮的屬性是會改變的，一半先天，一半後天。「本身頭皮出不出油、出油多少取決於皮脂腺是否發達，這是由基因決定的」。然而，正如有些「大油頭」會於夏秋轉季之時變得乾燥，頭皮屬性並非一成不變。她說：「除了季節改變外，錯誤洗頭方式、荷爾蒙改變、飲食習慣、壓力大、睡眠質素差及作息不定時等眾多因素，都會改變頭皮屬性」

林醫生指上述六個因素較為常見，並逐一舉例說明：

+ 3 + 2

日常頭皮保養：視乎屬性挑選洗頭水

林醫生表示因應頭皮屬性而使用不同的保養方法十分重要，第一步便是選用合適的洗頭水。在說明頭皮屬性與洗頭水的關係前，她先強調四大原則：「無論頭皮屬於哪一種，挑選時盡量符合這四點的洗頭水：成分簡單、不含香料、不含色素及不含起泡劑。」

「符合四大原則之後，便可根據頭皮屬性挑選對應功能的洗頭水，油性的要選擇具控油效用的乾爽型洗頭水，乾性的則用滋潤型，敏感性的洗頭水一定要避免起泡劑，以免敏感越發嚴重。」同時，如果轉季時頭皮屬性會變，洗頭水也應跟著換。用後頭皮感到平衡、舒服、沒問題，那洗頭水便適合自己。

市場上多種洗頭水都宣傳具有保持頭皮健康的特定成分，林醫生卻不建議人們根據成分而挑選洗頭水：「因為有太多種成分都能達到這些功能，維他命B和植物油同樣可以滋潤頭皮，但一般人根本沒時間、沒知識去分辨，所以根據功能而挑選最為合適。」同時，市面也有標榜成分天然、人手製作的洗頭皂，林醫生同樣不建議使用，「要留意產品的顏色是否自然，五顏六色的代表含有色素，即便是天然色素也會刺激到頭皮，最好避免」。

了解個人頭皮屬性後，就應就皮膚性質而作合適的護理。（資料圖片）

日常頭皮保養：洗頭、防曬不可忽視

選擇合適的洗頭水是保持頭皮健康的第一步，接著就是正確的洗頭技巧及防曬功夫。林醫生指出，錯誤的洗頭技巧都會影響頭皮健康，引起痕癢和紅腫。而正確的總離不開這幾項：「一日一次已經足夠、水溫必須37度或以上、必須於5至10分鐘之內完成、切勿用手指甲抓頭皮、要用手指頭的肉按摩頭皮、護髮素應於頭髮的一半長度下才開始塗抹。」