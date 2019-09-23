【女人最怕】月經來了可食生冷嘢？　減少經痛要避開 4種食物

正常來說，女生每個月都會經歷一次月經，體驗到經痛與連同而至不適，不少人甚至會得了經前緊張綜合症，早在月經來臨前的一至兩星期已開始出現包括乳房脹痛、頭痛及失眠等不適。 在中醫角度來說，女士不應在月經期間進食生冷食物，免得令不適加劇，但在西醫角度，又有這種說法嗎？西醫又認為哪些食物才是加劇經痛的兇手呢？以上問題，不妨看看婦產科醫生方秀儀如何解答。 撰文：婦產科專科醫生方秀儀

不少女士在月經期間都要經歷多種不適，令那幾天過得十分不愉快。

編按：據衛生署網頁表示，經前緊張綜合症是指婦女周期性地在月經來潮前出現身體上的不適及心理或行為方面的改變，常見症狀包括：乳房脹痛、手腳腫脹、頭痛、全身無力、體重增加、煩躁易怒、睡眠紊亂、精神不集中及食慾變化等。症狀主要在月經來潮一至兩周前開始出現，直至月經來潮後自然消失。

「醫生，我有經痛，來經時又有血塊，是否需要戒吃生冷食物？有沒有什麼需要戒口的？」經常有病人這樣問我，這可能是因為中醫有於經期時戒吃生冷食物之說。那麼事實上，西方醫學有這樣的說法嗎？

西醫無月經戒生冷食物一說

其實，月經是一種自然、正常的生理現象，並不是病態。所以在西方醫學的角度，經期間並不需要戒吃任何食物，經血量的多少與吃生冷食物也沒有關係。

坊間流傳月經期間吃生冷食物會加劇經痛，但西醫學說其實並無此說法。（pillepriske/unsplash）

在西方學說，胃部內酵素於體溫相若的溫度下的確會發揮得最好，但即使吃下冷凍食物，食物到達胃部後都會隨體溫暖和，繼而被消化，對健康似乎沒太大壞處，所以甚少特別提倡節制生冷食物。我們反而要注重的，是食物在生冷的狀態下是否衞生，以及是否含有過量細菌。

不過，西醫在臨床上觀察到進食溫暖食物或飲品的確比起生冷食物較少引致結腸抽搐及痛症，所以也可以說這方法具有輕微的紓緩經痛功能。

月經期間應避免的食物

雖然西醫沒有指定月經期間特別戒口，但盡量減少以下食物確可紓緩月經期間的不適，部分更有助改善經前緊張綜合症的症狀。

應在月經期間減少進食的四種東西（按圖了解）：

其實，在西醫學說角度，於月經期間並沒有需要特別戒口，只要保持健康均衡飲食便可以。當然，人人身體狀況不一樣，如有個別女士發覺經期間吃生冷食物有不適，那麼「寧可信其有」，避免令自己不適的食物也不無道理。

婦產科專科醫生方秀儀。（撰稿人授權提供）

【個人體質】不只寒底、熱底？ 一文看清中醫分辦的9大體質

中醫角度來說，體質可分成九大類，並可混合及改變，而且不僅會影響到生理健康，就連心理狀況也會因應體質而有所不同。詳閱下文，你便會知道自己屬於哪一類體質…