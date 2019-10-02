【粉紅10月】捱夜、暴食增患乳癌風險？　留意20種致病高風險因素

不少人會「聞乳癌便色變」，這份擔心不無道理，因為在香港，每十五人便有一人確診乳癌，而乳癌資料庫早前亦發表報告指受訪的一萬九千名乳癌患者中，有近四成人在確診時已是患有乳癌二期。 其實，若能於乳癌初發時及早發現，患者的存活率不僅可超過九成，更可將治療期間的副作用減至最低。及早了解自己是否為患有乳癌的高風險人士，並改善日常的生活習慣，更可為健康築起多一道防線。

縱然男性患乳癌較罕見，可是不論男女老幼也有機會患上。大家必須認清患癌風險，及早預防。（scaitlin82/unsplash）

乳癌風險因素，即是指一個人患上乳癌風險的因素或事情。雖然風險因素多少不直接代表患癌機會會增加或減少，但得留意，風險其實是長年累積的結果，若然長久累積，日後患上乳癌的機會便可能增加。

哪些事情會增患乳癌機會？

乳癌的風險因素與生活息息相關，不良的生活習慣更會加劇患乳癌的風險。以下的二十個風險因素中，可分為「日常生活因素」及「其他因素」兩種，建議及早了解，以在日後加強檢查及預防。

增患乳癌風險的日常生活因素（按圖了解）：

患乳癌風險你有幾高（日常生活因素）？（01製圖）

+ 3 + 2

雖然以上的生活方式並不一定會直接致癌，但卻會降低身體的免疫力，長遠下去有可能令患癌的風險增加。

另外，也得留意增加患乳癌風險的其他因素。

增患乳癌風險的其他因素（按圖了解）：

患乳癌風險你有幾高（其他因素）？（01製圖）

+ 9 + 8 + 7

根據香港乳癌資料庫第十號報告的資料顯示，在16,743位本港乳癌患者當中，共同擁有的患乳癌高風險因素，以下列的五項佔最高比例：

77.6%患者：缺乏運動，即每星期的運動量少於3小時 65.8%患者：從未餵哺母乳 38.4%患者：超重或肥胖 37.1%患者：逾一半時間感到極大精神壓力 26.4%患者：沒有生育或於35歲後才1首次生育

由此可見，不良的生活習會對身體產生負面影響，而高風險因素愈多人士，患乳癌的機會亦會比一般人一高，因此應多加注意身體狀況以預防乳癌形成，如有問題亦必須儘快求診。

雖然醫學界暫時未有方法預防乳癌，但大家仍可從日常生活入手，減少一些乳癌風險因素。乳癌基金會建議大眾可以從生活習慣、健康飲食兩方面入手。

減少乳癌高風險因素建議（按圖了解）：

良好的生活習慣，增強抵抗力。（01製圖）

健康飲食有助減低忠癌風險。（01製圖）

（資料來源：衛生署、乳癌基金會、香港乳癌資料庫第十號報告）