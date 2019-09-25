【糖尿病】經常口渴食量又增加？　察覺7大徵兆當心患上糖尿病

糖尿病是本港主要的慢性疾病之一，據香港糖尿聯會資料顯示，現時全港約有七十多萬人患有糖尿病，即每十個當中便有一人是糖尿病患者。據國際糖尿病聯盟估計，到了2030年，香港的糖尿病人數將激增至九十二萬人。 如遇有嚴重不適，當然要盡快尋求醫生的專業協助，不過大家日常亦可多留意身體是否出現代表患有糖尿病的徵兆。

糖尿病主要分為四大類型（按圖了解）：

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糖尿病是一種慢性的內分泌疾病。當患者胰島素分泌不足或身體未能有效地運用胰島素，血糖便會不正常地升高，當血糖超過腎臟的負荷時，血液中的糖分便會經由尿液排出，故稱為糖尿病。

如糖尿病控制不當，血糖長期偏高及不穩定，可導致併發症的出現。糖尿病的併發症可分為「急性」及「慢性」兩大類：急性併發症是最常見，成因是因為血糖過高或過低，嚴重的可導致昏迷，稱為糖尿病昏睡與低血糖休克，在這些緊急情況下，要馬上送院救治；慢性併發症主要是由於糖尿病引起的血管病變，令多個器官出現問題，如冠心病、血壓高、腎衰竭、白內障、視網膜病變等，嚴重的可導致失明、中風、慢性皮膚潰瘍，組織壞死或要截肢等。

增加患上糖尿病的原因

雖然醫學界目前仍未完全理解糖尿病的成因，但其實一些生活習慣是有可能增加患上糖尿病的風險。據香港糖尿聯會網頁指，以下就是部份增加患病風險的原因。

九個增加患糖尿病風險成因（按圖了解）：

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留意七大徵狀

要確認自己是否患有糖尿病，最準確的方法當然是尋求專業醫護人士協助。不過在進行相關檢察前，大家其實亦可於日常觀察身體是否出現一些患上糖尿病便會出現的徵狀，以及早作出跟進。

七大患有糖尿病徵狀（按圖了解）：

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（資料來源：衛生署、香港糖尿聯會）