【口臭】對話時人家總是別着臉？　了解4種口氣成因及改善方法

在香港這個人多車多的城市中，要擁有個人空間是一件難度極高的事，出門與其他住客搭升降機、迫巴士、迫公司升降機、在密集的辦公室坐下工作，上述種種，與其他人的距離近如咫尺，吐息輕易就傳到你的鼻腔中。這時，你不難發現，其實很多人都有口臭問題！

與其他人的距離近如咫尺，吐息輕易就傳到你的鼻腔中，太近了！好臭！﹙電影《大叔的愛：LOVE or DEAD》劇照﹚

有些人外表光鮮整潔，但一開口卻是散發出一陣坑渠、腐臭味，這段令人作嘔的口氣頓時令他們的印象分大減。但在另一方面，若你發現身邊的人都不願靠近你，不時別個臉呼吸一口新鮮空氣，那你要小心留意自己是否有口臭問題了！

註冊中醫師林惠賢表示：「口臭主要分四種，不同的身體問題會影響口臭的臭味。」讓我們了解一下自己或身邊人的口臭類別及解救方法吧！

自我檢測

在學習改善方法前，要不要先檢測一下自己有沒有口臭問題呢？

林醫師指主要方法有三﹙按圖了解﹚：

口臭種類

學懂檢測自己有沒有口氣是不足夠的，更重要的是了解口氣產生的成因。據林醫師指，造成口氣的原因有四個：

1.坑渠味：胃熱

如果口氣的臭味是如溝渠味般，便是源於胃熱，「胃熱即胃有火，亦分為食得煎炸食物多而引致的實熱和因熬夜遲睡而引致的虛熱。但兩者同樣都會有牙肉痛、生痱滋及便秘等問題。」此類口臭者容易上火，亦容易口渴和感到飢餓，大便呈乾硬狀。

2.酸餿味：痰濕重

痰濕體質是指人體臟腑、陰陽失調，氣血津液運化失調的狀態。林醫師指腸胃弱、消化不好的人容易有此症狀，「他們常會有肚脹悶感覺，脷苔厚呈白色，口氣亦帶有酸餿味。」

她亦補充，上述兩種口臭的成因，很有可能與西醫所說的胃炎、幽門螺旋菌及功能消化不良等病症有關。

林醫師指腸胃弱、消化不好的人容易痰濕重。﹙VCG﹚

3.惡臭味：感冒

林醫師指，與前兩者的臭味相比，由肺感冒引起的口臭味道相對沒那麼濃烈，為時亦不會太長，「因為口鼻相通，感冒時會特別多鼻涕和痰積聚，造成鼻腔和喉嚨阻塞，形成臭味。」林醫師補充，若本身已有鼻炎或鼻敏感人士，都會容易有口氣。

4.腐臭味：口腔衛生差

吸煙、刷牙刷得不乾淨及喜歡吃刺激性食品（如大蒜、榴槤等大味食品）都會造成口臭。林醫師指：「牙周病及有蛀牙人士都會容易有口臭，此類口腔衛生差而引致的口臭會帶有腐臭味。」

吸煙、刷牙刷得不乾淨及喜歡吃刺激性食品，如大蒜、榴槤等大味食品，都會造成口臭。﹙Photo by Sajjad Zabihi on Unsplash﹚

可以點解救？

知道了自己屬於哪類型口臭後，就得着手解決！

I. 生活方面

林醫師指：「首先若有吸煙的人，可以選擇戒煙，另外大家需要早晚刷牙，脷苔厚的更建議刷舌頭。少吃重口味食品，當保持口腔清潔。」

II. 飲食方面

而飲食方面，想在短時間內除口臭的話，可以食薄荷糖，「但長期的話則需由飲食習慣開始調節，三餐要規律飲食，不然對脾胃不好；要定時定量。」

對需要清胃熱的人，可以多吃含有以下食材的食療﹙按圖了解﹚：

而腸胃較弱，需要健脾去濕的人士，林醫師則建議食以下食材：﹙按圖了解﹚

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林醫師補充，有較多胃酸的人要少吃甜和酸的食物，「而腸胃較弱兼容易屙的人士，最多一星期吃兩次上述食療。正常人大約吃三至五次便已經有明顯改善，然而若口臭仍然嚴重，則需要找醫師治理。」

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