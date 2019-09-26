【甲狀腺】食極唔肥可能患「甲狀腺亢進」　年輕女性易中招

你身邊有沒有一個朋友是「食極都唔肥」？這種令人羨慕的「體質」，原來有可能是病。不少女生認為體重下降是一件好事，但如果沒積極減肥，甚至覺得自己胃口愈來愈好、愈吃愈多，體重卻不升反跌，就有可能是甲狀腺機能亢進令你的身體「被減肥」！ 外科專科醫生黃啟斌指，甲亢常見於年輕女士，更可以是偶發性情況，防不勝防，而且如不妥善控制，更有機會引發致命重症，所以大家絕不應該因為能瘦下來而忽略治療。

甲狀腺疾病其實不是罕見疾病，更常見於年輕女性身上，影響她們體重的升降。（Christian Fregnan/unsplash）

甲狀腺機能亢進（甲亢），是因甲狀腺分泌過多甲狀腺素引致。一般來說，甲狀腺素可促進人體新陳代謝，維持各個器官細胞正常運作，但如身體分泌過多甲狀腺素，便令新陳代謝的速度過快，而其中一個明顯的病徵就是體重不尋常地下降。

健康減重速度：一周一公斤內

何為之不尋常地下降？外科專科醫生黃啟斌指，即使大家是進行減肥，體重改變的幅度亦有安全範圍。他引用英國國民保健服務（National Health Service）資料，指減肥應維持在一星期最多一公斤，如超出此範圍已屬於不健康的體重下降速度；如沒刻意減肥，卻以同樣甚至更快的速度消瘦，就更是身體出現毛病的徵兆。

什麼是甲狀腺機能亢進？（按圖了解）：

+ 3 + 2

甲亢病人愈吃愈瘦

黃醫生指，除了甲亢，糖尿病、慢性感染（如肺結核）、腸胃疾病甚至癌症等疾病都會導致身體突然消瘦的情況。那如何分辨自己是否患有甲亢？他說：「一般疾病會令患者胃口欠佳，但甲亢病人卻是邊吃邊瘦。」他解釋，因加速的新陳代謝過程中消耗了能量，病人會食慾大增，但補充的營養追不上消耗的能量，因而導致消瘦。

甲狀腺機能亢進的其他病徵 輕微：心跳快、手震、難入睡、怕熱、煩躁、凸眼、頸部腫脹 嚴重：腳腫、容易氣喘

好發於二十至五十歲女性

至於甲亢發生的原因，黃醫生指最普遍是患格雷氏症（Graves' disease），簡單而言就是自身免疫系統產生抗體刺激甲狀腺，導致甲狀腺分泌過多甲狀腺素。此病沒有一個很直接的成因，可以是與遺傳或生活壓力有關，甚至只是偶發性，「但超過七成患者是女性，當中又有八成是二十至五十歲。」

此外，黃醫生指其他疾病引致的甲狀腺增生、甲狀腺發炎，以及大量食用高碘質食物，都有機會導致輕微甲亢。

根據食物安全中心表示，以下類別的食物碘含量或較高： - 藻類：海帶、紫菜等 - 鹹水魚：黃花魚、紅衫魚等 - 介貝類水產：蟹、蠔、蜆、扇貝、章魚等

外科專科醫生黃啟斌。（受訪者授櫂提供） 忽略治療或致「甲狀腺風暴」 能「食極唔肥」的身體令不少人趨之若鶩，甚或覺得輕微甲亢無傷大雅，但黃醫生指甲亢病人必須接受治療，因為如沒妥善控制，一旦遇上外間的剌激，即使是輕微的傷風感冒都可以導致情況惡化，甚至演變成可致命的「甲狀腺風暴」，即甲狀腺大受刺激而分泌大量甲狀腺素，有機會導致器官衰竭，甚至死亡，所以若發現體重有不尋常的下降，最好還是找醫生檢查一下，免得情況持續惡化。

月經是否過量計分方法（01製圖）