【糖尿病】過度肥胖、年紀大皆增風險　即答6條問題評估患病機會

糖尿病是本港主要的慢性疾病之一，但由於初期沒明顯症狀，所以很多患者在確診糖尿病時已出現視網膜病變、 白內障、腳部潰瘍等併發症，大大影響患者的生活質素。及早確診和控制糖尿病能有效減低患併發症的機會，大家亦可嘗試進行以下的自我體檢，好預測自己患上糖尿病的風險，並在有需要時尋找醫生的專業建議。

糖尿病是一種內分泌疾病。患者胰島素分泌不足或身體未能有效地運用胰島素，影響血糖的調節，令血糖過高。（GettyImages/VCG）

糖尿病有不少風險因素，包括家族病史、年紀大、肥胖、缺乏運動、吸煙、妊娠糖尿病、卵巢多囊症、高血壓、高血脂等。

如果你想知道自己是否糖尿病高危一族，可透過由香港中文大學在2010年以一群居港中國人的數據研發的亞洲糖尿病基金會糖尿病風險計算機（RUBY, Risk Understanding By Yourself），測試自己的糖尿病風險。如果你的分數屬於高危一族，請諮詢醫生作適切的檢驗和治療。

立即進行測試！（按圖開始）

+ 4 + 3 + 2

如果你屬高危一族，而檢驗（空腹血糖、糖化血紅素A1c、或口服葡萄糖耐糖測試）結果正常，根據美國糖尿病協會建議，你除了維持良好生活習慣和恆常運動外，也應該最少每三年複檢一次。如果你暫時不屬於高危一族呢？恭喜你！努力繼續保持健康生活，定期再作風險評估。

（資料來源：香港糖尿聯會）

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