【食煙有害】戒煙20分鐘已可低血壓！　了解戒煙後即時及長遠好處

很多人聽到抽煙，第一個會想到的是「啊！會得肺癌」，但其實煙草對身體的影響不僅於此。抽煙對身體的影響非常全面，不僅會增加多種癌症的發生率，也很容易會造成心血管疾病，也就是心肌梗塞、心臟病發這些事故。根據美國的統計，大約五分之一的心臟病發死亡事故起因於長期使用抽煙。 抽煙者常會想：「一直以來，我抽煙抽的挺兇的，一天一包，大概有二十年之久。不知道戒煙值不值得呢？已經抽了這麼多年，抽這麼兇，該破壞的都破壞了吧！現在戒，難道身體就會變比較好嗎？」

我們可以先來看一則於美國醫學會雜誌刊登的研究。這研究找來近九千名戒煙者，想要知道過去抽煙抽很兇的人在戒煙之後，心血管事故發生的比率會不會降低？

結果發現，戒煙者於戒煙五年後，與繼續抽煙者相比的話，罹患心血管疾病的機會大幅降低。也就是說，繼續抽煙，心臟病發的機會高很多；戒煙五年之後是能降低心血管疾病發作的。所以，千萬不要想說「來不及了啦」，只要能戒掉，還是帶來一些好處。

心血管事故發生率（照護線上授權使用）

不過，若是由戒煙者與從未抽煙者相比，戒煙者即使經過五年不抽煙的光陰，還是比從未抽煙的人更容易罹患心血管疾病。想起來，這結果倒也不是那麼令人意外或失望，而是凡走過必留下痕跡，剩下的需要時間來撫平……因此，研究團隊推論，大約要戒煙十到十五年後，戒煙者心血管事故的發生機率才會降到與從不吸煙的人口接近。

你可能會說：「這裡只有說到心血管，那其他的器官呢？罹患癌症的機率呢？戒煙會有好處嗎？」對已經尼古丁成癮的人而言，或多或少都飄過「戒煙」的念頭，但總怕「不值得」。我們接下來再看看幾個戒煙後的身體變化。你會發現，戒煙的好處比想像中來的快！

戒煙20分鐘以後

血壓與心跳速度放慢，回到正常，血管收縮的狀況減少，手腳也比較不冰冷了。整體來說，血液循環就有改善一些囉！好，我知道有人看到「戒煙20分鐘」會覺得很好笑，但請想想看，如果在短時間內又點上第二枝、第三枝香煙，對心血管是如何的折騰……

戒煙八小時後

血中尼古丁和一氧化碳的濃度降到原本的一半，血氧因此改善了。這是什麼原因呢？一氧化碳就是你聽到有人燒炭自殺時的死因元凶。只要在密閉或通風不良的空間燃燒就會累積一氧化碳，一氧化碳與血紅素親和力很高，馬上能與血紅素結合，我們體內血紅素就無法攜帶氧氣到全身各處器官，改成攜帶一氧化碳，患者就會缺氧。抽煙時人體也吸入不少一氧化碳，組織能獲得的氧氣則會變少。直到8小時過後，一氧化碳的血中濃度才會降低至原本的一半值，血氧濃度才會上升。

戒煙二十四小時後

血中一氧化碳濃度已經降低回正常範圍，血紅素能夠好好攜帶氧氣，而不是根一氧化碳綁在一起了。這樣一來，心臟的負擔也會少一點，否則當組織缺氧，心臟就要跳動地更賣力，把血液打到全身減少缺氧狀況。因此當一天不抽煙，血壓會降低一些，心臟病發的機率小一點。

戒煙48小時後、72小時後、四周後......身體又會有什麼變化？（按圖放大了解）▼

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看到這些好處後，你心動了嗎？成功戒煙有方法，讓醫生來幫助你，趕緊遠離煙害，保護自己與家人吧！

【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：戒菸後的身體變化】