精神分裂症有多重人格嗎？ 5個可能引起精神分裂症病徵的狀況

「一個人看著鏡子幻化出另一個人格甚至數個人格，然後就變成殺人狂魔... 」電影、電視劇耳熟能詳的畫面，將一個精神分裂成數個，就當作精神分裂，大家習以為常，其實不然，一個人擁有多個人格的病態稱為「多重人格障礙」，而非精神分裂症。 以下文章由 Lo's Psychology 為大家解開引起大家廣泛誤會的精神分裂症(schizophrenia)的迷思。 撰文: Lo's Psychology

有沒有看過以下一個電影／電視劇情景？一個平常的人看著鏡子，然後開始他的聲音慢慢改變，性格也慢慢變得截然不同，最後他完全轉變成另外一個人，換起衣服，變成一個冷血殺人犯。電影／電視劇總會把這種人稱為精神分裂症患者…這篇story目的就是要為大家解解引起大家廣泛誤會的精神分裂症（schizophrenia）的迷思。

一般人會從字面理解「精神分裂症」，認為患者會擁有多重人格。（andreilazarev/unsplash）

精神分裂症是一個由外文直譯的中文名詞，在中文意思來說會引起相當大的謬誤。看到「精神分裂」這個字，大家會理解成一個精神分裂成數個。然後大家會馬上聯想到電影電視劇那些「一個本來楚楚可憐的人看著鏡子然後幻化出另一個人格甚至數個人格，然後這個本來可憐的人就變成殺人狂魔」的畫面，以為這種就是「精神分裂」，其實不然，這都是中文名譯得不好的原因。其實一個人擁有多個人格的病態則稱為「多重人格障礙」，而非精神分裂症。

精神分裂症的徵狀

精神分裂症的徵狀不是「一個精神分裂出數個」，而是我們所說的positive symptoms （陽性徵狀）和negative symptoms （陰性徵狀）。

陽性徵狀就是正常人沒有但患者有的特徵，例如hallucination（五感上皆可能出現的幻覺。例如你聽到有一把聲音跟自己說話，又或者看到滿天都是彩虹，這都是幻覺）和delusions妄想（例如經常認為有個人會傷害自己）。陽性徵狀和腦內的多巴胺分泌過多有關係。

而陰性徵狀就是正常人有但患者缺乏的特徵。這裡有很多，例如患者會沒有什麼情緒反應（flat affect），說話缺失及機動能力缺失等等的徵狀。陰性徵狀的原因我們現在相信和病人的大腦廣泛性衰退（包括腦組織變少和活躍度下降）有關係。

5種非精神分裂症但卻可能引起某些精神分裂症病徵的情況

由於精神分裂症的症狀十分多和複雜，不少症狀和其它非精神分裂症所引起的症狀都有共通性，所以當診斷精神分裂症時，必需將症狀排除是由其它問題引起的可能性。今天，我就說說5種可能引起某些精神分裂症病徵的情況。

+ 2

1. 濫藥（Substance abuse ）

吸食受管制毒品如安非他命（amphetamine） , 甲基苯丙胺（methamphetamine, 俗稱冰毒）, 或可卡因（cocaine）等等會常常令人產生幻覺，這和精神分裂症所產生的視覺幻覺（visual hallucinations）是相似的。

２. 腦部損壞（Brain damage）

某些情況下，由於中風或腫瘤而導致的腦部損毁也會造成一些精神分裂症的症狀，例如當損壞是發生在我們的大腦的最前端部份（prefrontal cortex, PFC, 高等思維區域）。

3. 未發現的聽覺問題（Undetected hearing deficits ）

有時候病人出現的幻聽現象並非源自精神分裂症，有可能是因為聽覺系統的問題。例如有一些人由於聽覺不太良好，在心理壓力影響下，好可能會將聽不清楚的聲音當成是有一把聲音和自己說話。這也可以看出當身體不舒服時自己的胡思亂想是有一定壞影響的。

4. 亨丁頓舞蹈症（Huntington’s disease, HD）

HD是一種遺傳性疾病會逐漸導致腦部細胞死亡（它也是多種腦部退化疾病的其中一種）。亨丁頓舞蹈症病人有一些病徵也和精神分裂症病人相似例如思想問題、幻覺、妄想和肢體動作問題等等。這是因為這兩種病的人其實腦部都在經歷廣泛性的退化，所以會出現許多的行為和認知能力缺失。

5. 營養問題（Nutritional problems ）

有趣的是，營養失衡也有機會產生精神分裂症的病徵。過往的學術研究發現缺乏維生素B3有機會導致產生幻覺及忘想。麩質敏感的人也有機會產生幻覺及忘想。

【本文獲「Lo’s Psychology」授權轉載。】

【心理健康】發惡夢或是患病徵兆 4條問題評估有否患創傷後遺症