【食藥時間】飯前、飯後服藥如何理解？ 一日2次隔幾小時？

健康
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你也常常為了該怎麼服藥而困擾嗎？甚至有時忘記吃藥而緊張半天，其實只要懂得掌握正確服藥的撇步，就能充分發揮藥品預期療效；台北市立聯合醫院藥劑部藥劑師黎嘉欣指出，像是藥袋上若沒有寫服藥時間，只記載「每日一次」，就代表不管飯前或飯後皆可服用，但要注意，應每天固定時間服用較佳。

胃潰瘍用藥飯前服用　有助減緩症狀

但若標明「飯前吃藥」或「飯後吃藥」時，時間又該如何拿捏呢？（按圖放大了解）▼

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忘記吃藥得注意　避免服用雙倍劑量

黎嘉欣藥劑師進一步解釋，若民眾忘記吃藥時，也不用過於擔心，通常每日服藥2次的藥品，應與下次服藥時間相隔5至6小時，若為每日服藥3次的藥品，則與下一次服藥時間相隔2至4小時，除非忘記吃藥時，想起來已超過2次服藥時間間隔的一半，這時就得需跳過一次服藥，否則恐因服用雙倍劑量，導致出現副作用，不可輕忽嚴重性。

服用疾病治療藥品　應避免自行停藥

通常像抗生素、降血壓藥和降血糖藥等疾病治療的藥品，一定得遵照醫生指示用藥，且得將療程藥品服用完畢後，在下次就醫時由醫生判斷是否增減劑量，但若為止痛藥、止瀉藥等症狀緩解的藥品，若症狀已有改善，則不須繼續服用；黎嘉欣藥劑師呼籲，用藥前一定要了解每種藥品的用法、副作用及注意事項，必要時也可諮詢專業醫生或藥劑師的協助，才能正確用藥，不傷身。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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