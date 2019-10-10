【胃酸倒流】兩招告別火燒心　戒口紓解胃酸倒流遠離食道癌風險

健康
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「喝咖啡、吃甜品又讓你胃酸倒流（胃食道逆流）了嗎？」這個廣告台詞反映出胃酸倒流患者的痛苦，身體不適時到藥房買成藥，或許可緩解燃眉之急的想法。台灣和信醫院營養師劉語潔表示，若不徹底找出原因，解決反覆發作的困擾，可能會增加日後罹患食道癌的機率。

賁門無法緊閉　胃食道逆流報到

為什麼會胃酸倒流呢？營養師解釋，食物進入口內，一路經過了食道、通過了賁門，然後來到了胃，而胃是人體分泌胃酸消化食物處，食物在此累積，並且分批的送進十二指腸消化。正常人胃酸分泌，只會留在胃中，當胃酸分泌過多，造成食道括約肌的張力鬆弛，賁門無法緊閉，就會使胃裡的胃酸或氣體跑到食道裡，就引起胃酸倒流了。

強酸腐蝕食道　增加罹癌率

別小看胃酸倒流！因食道的抗酸力並不如胃壁，長期下來，胃液的強酸會腐蝕食道，嚴重時甚至會引起食道下端的黏膜不斷受到酸性物質的刺激，會使得原本正常的鱗狀上皮黏膜被柱狀上皮所取代，進而增加食道癌發生的機會。

從根本改善火燒心　執行兩原則

如何治療胃酸倒流呢？營養師說，飲食、生活習慣不改善、體重過重，都是讓胃食道逆流反覆發作的原因，要告別火燒心，就要從戒口和改善生活習慣兩方面著手，應該這樣做↓↓↓

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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