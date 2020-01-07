【糖尿病】血糖「踩界」屬糖尿病前期　 8大貼士降血糖預防病發

糖尿病是香港常見的慢性疾病，據香港糖尿聯會的資料指，香港共有七十多萬人患糖尿病。就算經血糖測試，得悉自己的糖尿水平未超標也別掉以輕心，因為不少人的血糖數值是介乎正常和糖尿病之間的中間地帶，這種「正常以上，糖尿未滿」的階段可稱為糖尿病前期，如果繼續不健康的生活方式便很容易進展到罹患糖尿病。

糖尿病是常見慢性疾病，若血糖長期過高會引致嚴重併發症，尤其對眼睛、腎、神經，心臟和血管造成傷害。（資料圖片）

有些糖尿病患者在診斷出二型糖尿病時，疾病已到了中期甚至晚期，並錯過了高效益的治病期，因此，及早發現糖尿病前期日益受到醫護界重視，這時期的病者不單有耐糖量異常，還很可能有中央肥胖及代謝綜合症等都市隱疾，以上三個疾病都是導致心腦血管疾病的元兇。

糖尿病前期的定義：

1. 空腹血糖異常（IFG, impaired fasting glucose)

空腹血糖值介乎6.1至6.9 mmol/l之間

2. 糖耐量異常 (IGT, Impaired glucose tolerance)

在接受口服葡萄糖耐量測試兩小時後的血糖值為7.8至11.0mmol/l

3. 糖化血紅素（HbA1c）

數值介乎5.7-6.4%

如果能在血糖踩界或糖尿病前期時就好好控制飲食，定能減輕病情，甚至可助你遠離糖尿病。（GettyImages/VCG）

所謂「預防勝於治療」，不論是否高危一族，亦要積極實踐健康生活模式，包括均衡飲食及維持適中體重、培養運動的習慣，還要不吸煙、避免吸入二手煙及不酗酒，以減低將來患上糖尿病的機會。

抗糖尿飲食及運動注意事項（01製圖）

1. 計數食飯

食物中的碳水化合物消化後會轉成糖份，需要靠胰臟分泌的胰島素來運送及供給身體各器官使用，以穩定血糖水平。當你血糖「踩界」，而飲食中再毫不節制地加入糖份，便會加重胰臟的工作量，胰島素遲早罷工，到時糖尿病就會出現。



要預防病發或改善病情，謹記進入身體的糖份是有上限，所以要緊握控制飲食中的碳水化合物，即澱粉質及糖類。

2. 高纖穩糖

高纖飲食能穩定血糖，因為纖維素可延長身體吸收碳水化合物的時間，減低對胰島素的需求。糖尿病患者宜多進食含高纖維素的食物，纖維素可分水溶性和非水溶性兩類。含較高水溶性纖維的食物包括麥皮、水果和乾豆；含較高非水溶性纖維的食物包括全麥包、蔬菜及水果。

3. 少食多餐

控制食量及進食時間，對穩定血糖亦非常重要。「少食多餐」是平衡血糖的飲食口訣，因為正常人進食後，血糖必然上升；而血糖已「踩界」或患者的空腹血糖已經較高，如果再大量進食，飯後的血糖必然飆升得更快，所以每次只進食適量食物，並平均分開時段來進食。

4. 揀低升糖食物

如果想飯後的血糖升得更平穩，就要懂得選食「低升糖指數(GI)」的食物。升糖指數即是指食物經消化後，影響血糖上升快慢及幅度的數值。

5. 烹飪要點

採用低脂肪的煮食方法包括白灼、蒸、炆、燉、焗和少油快炒。避免採用煎、炸和多油炒等高脂肪的烹調方法。選擇煮食油時，宜選擇植物油如花生油、芥花籽油等，避免採用動物脂肪如豬油和牛油。

+ 4 + 3 + 2

6. 減少飲酒

沒有特殊禁忌的糖尿病病人，在不空腹飲酒，且血糖控制良好的兩個前提下，男性每天不應飲多於 2 個標準酒量，女性則不多於 1 個標準酒量。

1 個標準酒量提供 90 大卡的熱量，所以，對於想控制體重的人，也要多留意，過度飲酒，也會使體重在無形之中增加，造成健康上的威脅。

7. 戒煙

吸煙是健康的頭號殺手，不僅會增加罹癌風險，現時也有愈來愈多研究證實，抽煙會增加胰島素阻抗，造成身體慢性發炎或增加糖尿病發生風險。

8. 適量運動

運動是治療糖尿病重要之一環。運動有助改善胰島素抗拒性，從而維持或減低血糖水平、減低血壓、維持體重或達致減肥效果、減少三酸甘油脂及提高高密度膽固醇水平、強化肌肉及骨骼，改善姿勢及平銜、鬆弛身心、增加活力。



合適的運動能改善體能，增加血糖的吸收及應用。長期的運動能刺激新陳代謝，從而改善病情，預防或延緩各種和糖尿病相關的血管及神經系統的併發症。

（資料來源：香港糖尿聯會、衛生署、智抗糖）