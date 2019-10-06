【腦中風】7大於24小時內消退的不適　或是3個月內腦中風先兆？

「醫生啊，我最近常頭暈、血壓飆高，而且脖子都硬梆梆緊緊的，是不是血路不順快中風了？」對於中風，一般人都會馬上聯想到眼歪嘴斜、半身不遂、癱瘓臥床，也因此常常會擔心自己是不是快要中風了。台灣衛福部金門醫院神經內科李怡蓁醫生說明，腦中風是因腦裡面攜帶氧氣及養分的動脈血管被阻塞或是破裂，造成該部位的腦失去功能。

腦中風有前兆 自我檢測是否出現這些症狀

李怡蓁醫生表示，脖子緊繃大多是壓力造成肌肉無法放鬆所引起，並不屬於腦中風的前兆。若突然半邊顏面或是半邊肢體麻木或無力、突然出現理解或說話能力障礙、單眼或兩眼視力模糊、步態不穩、眩暈、失去平衡感或協調能力、不明原因嚴重頭痛等症狀，這些持續症狀的時間約5-10分鐘，且在24小時內完全恢復，醫學上定義為暫時性腦缺血。

暫時性腦缺血 10％三個月內會腦中風

李怡蓁醫生說，暫時性腦缺血是一種暫時性，可完全恢復的神經功能失調，可視為腦部血管栓塞的前兆、腦中風的警訊。雖然症狀可完全恢復，但這類的病人約有百分之十會在三個月內發生腦中風，因此，對於短暫性腦缺血，不應認為症狀過去就算了，反而應認真看待，積極控制中風危險因子。

八大中風危險因子 符合3項即屬高風險

看到這裡，很多人都想要知道自己到底會不會中風？李怡蓁醫生強調，目前沒有任何儀器可以檢測出一個人是否快要中風，但可藉由血糖、血壓、膽固醇等八大中風危險因子來評估中風的可能性。若您有三個項目以上屬於高風險區，建議尋求醫生的建議，積極控制中風危險因子↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】