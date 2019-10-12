每年的10月13日是國際無胸圍日（No Bra Day），意即提倡女性不穿戴胸圍，以喚起大眾對乳房健康的認知。 其實不少人一直對穿戴胸圍與乳房健康之間的關係有着迷思，也對「不穿胸圍可減患乳癌風險」、「胸部外擴及胸大會否影響乳房健康」等疑問一知半解。箇中真假，最好還是請醫生與護士作出講解。

在深入了解胸圍與乳房健康的關係前，不妨先看看以下幾條問題，好對有關的迷思有初步了解。

胸圍與乳房健康的疑惑（按圖了解，附答案）：

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乳房健康的定義

疑惑有很多，但在解開所有迷思前，大家應要了解，在醫學上一個怎樣的乳房才算健康？

據外科專科醫生鄭裕美指，西醫會用乳房有沒有出現腫瘤病變作為健康的分界線，而乳房沒有乳癌跡象即代表健康。「乳房的結構是由乳腺、乳腺管、脂肪及纖維韌帶組成。只要乳房外觀沒有不正常凸出或凹陷，胸線平行，乳頭也平行，而且在X光下並沒有出現不應該存在的東西，就是健康的乳房。」她補充指，即便乳房出現纖維瘤或乳腺增生，只要是良性的，亦不代表有問題。

至於各項迷思，以下就逐一詳盡解答。

Q1. 不穿胸圍可減患乳癌風險？

不少人有聽聞，甚至相信「不穿胸圍可減患乳癌風險」的說法，但香港乳癌基金會乳健中心主管鍾惠貞護士卻指這只是一個謬誤，戴胸圍與否是與患乳癌風險是沒有關係。

她表示，之所以會出現這個說法，可能是因為上世紀九十年代美國一個提出「每天穿十二小時胸圍的女性比很少或從未穿胸圍的女性具更高的患癌風險」的醫療訪問有關，因訪問內容指當胸部長時間受到壓迫時，毒素便會堵塞於淋巴之中，提高乳癌風險。但這份報告之後已遭到當地癌症協會以「淋巴毒素與乳癌沒有直接關係」及「科學證據不足」的駁斥。最重要的是，美國癌症研究協會於2014年發佈了一個經大規模調查而得出的報告，得出穿戴胸圍與患乳癌風險之間是沒有關係的。

因此，穿不穿胸圍是否可減患乳癌機會，答案是：NO！

鍾姑娘引述2017年本地大學報告指，穿戴不合適的胸圍會妨礙乳房及腋下的血液、淋巴循環，也增加乳腺增生的風險，不穿的話胸部亦會因沒有足夠支撐而下垂，但這些都與乳癌沒有直接關係。（Kaurslaurel〉

Q2. 過重及遲生育（從未生育過）會增患乳癌機會？

外科醫生鄭裕美表示，目前醫學還未能找出乳癌的確切成因，而且跟其他癌症一樣，它都受先天和後天因素影響。先天是遺傳和荷爾蒙影響，後天包括沒有足夠運動習慣、會吸煙喝酒、長期壓力太大、過重及遲生育或從未生育過。

過重一點，鄭引述香港乳癌資料庫第十一號報告指，本地乳癌患者中約4成都有超重和肥胖問題，近8成每周運動少於3小時。她指，雖然過重和乳癌是相關關係，並不是因果關係，但保險起見，建議維持健康體重以降低患乳癌風險。

至於遲生育或未生育過者，鄭醫生表示乳房健康是極受荷爾蒙的影響，當女性荷爾蒙愈高，受影響的時期亦愈長，患乳癌風險便愈高。有研究指，由於女性在懷孕及哺乳的十八個月中不會有月經，體內雌激素因而下降，所以患癌風險也隨之驟降。另外，「嬰兒啜吸乳頭」這行為亦有助母親身體抑制分泌荷爾蒙，同樣可降低風險。

Q3. 乳房外形與大小可影響乳房健康？

香港港安醫院－荃灣乳腺外科顧問伍蕙婷醫生釐清，乳房外形或大小皆是與生俱來，與乳房健康無關，也不代表會增加患有乳癌或其他乳房疾病的風險，因此乳房外擴或下垂等都對乳房健康沒有影響。

她指，有約兩成女士的乳房左右不對稱（包括形狀或大小有異），情況屬普遍，而且在一般情況下，毋須特意作出矯正。

Q4. 選擇胸圍有哪些原則？

伍醫生認為女士揀選胸圍必須符合兩大原則：避免穿太緊或太寬鬆的胸圍，「若穿著後留下一道道勒緊的痕跡，便已不合身；若穿著後胸圍與胸部中仍有空間，亦不合適。」她指每個女性的胸型不同，舒適度因人而異，所以穿著感舒適就為合身的胸圍。此外，若以材質選擇胸圍，透氣度高及棉質的胸圍較佳。

Q5. 矯型胸圍可有效塑造乳房形狀？

市面上的胸圍類型五花百門，部分更提倡可塑造理想胸型，但伍醫生表示，現時沒有科學證據證明矯型胸圍有助保持或塑造胸型。再者，她認為胸部下垂與胸圍沒什麼關聯，因除先天因素外，乳房的韌帶也會隨年紀增長而愈益鬆弛，致胸部下垂。

Q6. 做運動時一定要穿Sports Bra？

不少人認為做運動時一定要穿著運動內衣（Sports Bra），伍醫生則說：「其實穿著普通胸圍也可，能夠於運動時承托胸部。當然，運動內衣較貼身，舒適度較普通胸圍高。」

Q7. 不穿胸圍睡覺有利保持乳房健康？

撇除各種胸圍，有人說睡覺時不穿為佳，對乳房更健康。就此，伍醫生解釋，既然穿戴胸圍與否對乳房健康無大影響，這當然是可按個人喜好而決定，亦由於穿胸圍以是舒適為主，所以若在睡覺時感不適，便不建議穿著胸圍睡覺。

香港港安醫院－荃灣乳腺外科顧問伍蕙婷醫生。（受訪者授權提供）

趁著粉紅10月的到來，大家應該提高對乳房健康的關注，了解更多乳癌的相關知識！