【能量飲品】想提神卻愈飲愈攰？　一文剖析飲用後身體24小時變化

都市人日復日的工作、通宵達旦地溫習等，面對排山倒海的事情時，總有疲憊的時候。 市面上有很多能量飲品聲稱能提神醒腦，好助人們醒一醒神，提起幹勁，不過外國有網站表示，能量飲品中的咖啡因可能使人愈飲愈疲累，並令身體於24小時內產生變化，長期飲用或對健康有害。

本港食物安全中心曾表示，近年來多個國家出現懷疑因飲用能量飲品而引致心律失調、癲癇、腎衰竭甚至死亡的個案。（christianw/unsplash）

世界衛生組織早於2014年已發聲明，指能量飲品銷售量急劇攀升會危害公眾的健康，尤以對年輕人的影響為甚，而英國《每日郵報》於2015年時也邀得當地一位食品研究學者Dr Stuart Farrimond進行訪問，為人們飲用產品後，身體於短時間內會產生哪些變化作解說。

1. 飲用後10至45分鐘

Dr Stuart指，人們飲用能量飲品後的10分鐘，咖啡因便會進入血管，使他們的血壓和心跳率上升，並於15至45分鐘時達到高峰，而咖啡因屆時便會如興奮劑般於腦內發揮作用，令飲用者變得異常專注。他認為，這是咖啡因由腸道流至血液、大腦及身體各部位並發揮作用的時間，並指由於咖啡因可干擾大腦的腺甘酸，藉此堵塞大腦發出疲勞的訊號，並釋放多巴胺，所以飲用者會出現興奮作用。

2. 飲用後30分鐘至1小時

在飲用能量飲品30至50分鐘後，咖啡因便會被身體完全吸引，肝臟亦會在飲品中攝取額外的糖份。Dr Stuart指咖啡因一般需時45分鐘才能被身體完全吸收（若進食時飲用，吸收的所需時間會更長），而在過程中，肝臟會分解咖啡因並提升血糖水平，從此令身體產生提神效果。

不過他亦強調不同人在吸收咖啡因的過程會有不同反應，例如糖尿病患者在攝取咖啡因時，或反會令血糖變得更低。

3. 飲用後5至6小時

在飲用能量飲品後的5至6個小時後，咖啡因一般已在體內攝取掉一半，不過Dr Stuart提醒，懷孕、肝臟曾受損害和服用其他藥物等原因會減慢咖啡因從體內清除的速度，如正在服用避孕藥的女性更需雙倍時間才攝取能量飲品中的一半咖啡因；青少年和兒童亦需花更多時間消攝取咖啡因。

4. 飲用後12至24小時

經12小時後，一般人體內的咖啡因會在血液中完全揮發，實際時間則視乎年齡，例如兒童及青少年需較長時間。飲用後12至24小時，戒斷症狀會出現，飲用者開始對咖啡因有強烈渴求，亦可能感頭痛、煩躁及便秘。

5. 飲用後7至12天

Dr Stuart指，人們在飲用能量飲品7至12天後，身體便會對相應份量的咖啡因呈耐受性（即於這段時間再攝取同等份量的咖啡因並不會造成興奮的效果），並得待更長時間，才能令耐受性降低。但如人們在7至12天內想繼續藉飲用能量飲品提神，便得飲用更多份量才能達至相同效果。

假如大家對能量飲品有迫切需求，需多加注意飲用事項。（dogukan/unsplash）

飲用的注意事項

飲用能量飲品，應盡量避免同時含酒精飲料。（nastogadka/unsplash）

據食物安全中心資料，香港沒有規管能量飲品標準的具體法例，如成人每天可飲用的分量，不過它有建議大眾飲用能量飲品時不應同時服用可影響中樞神經系統的物質，如含酒精飲料或中樞神經系統藥物。

醫生：不建議部份人士飲用

兒科專科醫生陳欣永醫生。（受訪者授權提供） 能量飲品並非所有人都適合飲用。兒科專科醫生陳欣永醫生表示，青少年和兒童均不建議飲用。能量飲品中的咖啡因會影響他們的中樞神經系統，影響睡眠質素，睡眠質素差會削弱其日常集中力。再者，他指咖啡因影響孕婦的精神、心跳，嚴重者更會因而出現手震，故不建議孕婦飲用能量飲品。另外，食物安全中心亦建議，對咖啡因敏感的人不應飲用。

（資料來源：Daily Mail、食物安全中心）