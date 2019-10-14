【運動醫學】氣血不足就不應跑步？　中醫師解答健康跑步5大迷思

過了一定年歲後，很多人都會停下來好好關注自己的健康，而且對飲食還是運動都變得更講究。 不少人都會以跑步作為活出健康人生的新一步，但任何人都適合跑步嗎？這次請來註冊中醫師曹信恩為我們解開跑步的5大迷思！

而不少人都會以跑步作為活出健康人生的第一步，因為不用準備太多，簡單易入門，任何人都可以做到吧？﹙unsplash﹚

Q1. 哪些人士不適合跑步？

跑步可以加強心肺功能、鍛鍊肌肉，更可以出汗排毒和減壓，然而，曹醫師指並不是任何人都適合跑步。「大病初癒以及患有如癌症、血管疾病及心臟疾病等長期病患者都不適宜做太劇烈的運動。另外，因跑步是帶氧運動，會促進血液循環，因此血虛人士亦不太適合。」

Q2. 早上跑還是晚上跑比較好？

不少打工仔都是放工後，把握時間於飯後做運動才結束漫長的一整天，但曹醫師指，早上做運動其實比較好，「不建議晚上才做運動或跑步，因為運動加強血液循環，使人很難進入睡眠狀態。」

Q3. 為甚什麼有些人常常跑步都仍然很面青？愈跑會否愈虛？

曹醫師指跑步這項運動並不能一次過做得過火，而是要一步一步鍛練，慢慢讓身體負擔更高的運動量，「血不夠的人會面青，若因跑步而常常面青，就要注意自己是否跑得太多，已經超出自己可以承受的份量，若然是過量，就應該要減量。以正常人來說，大約每兩星期才可以晉升到另一個層次。」

曹醫師指，氣血不足的人除了跑步外，還可以有其他運動選擇，「其實只要是帶氧運動已經可以，他們可以選擇由急步行開始，做到心跳有加速感及有出汗便可，之後才慢慢地加強。」他亦指，除了以運動幫助外，食療亦有其作用：「補血可以吃不同的肉類，如牛肉、豬肉及雞肉等；補氣則可以食人參、花旗參或黨參。」不過他亦補充，食療要視乎個人體質而定，人參偏貴且屬溫性，花旗參屬涼性，至於黨參則較為平和，適合大眾，曹醫師建議用作煲湯之用。

曹醫師指：「血不夠的人會面青，若因跑步而常常面青，就要注意自己是否跑得太多，已經超出自己可以承受的份量，這時就應該要減量。以正常人來說，大約每兩星期才可以晉升到另一個層次。」﹙unsplash﹚

Q4. 跑步時胸口覺痛是正常的嗎？

有些人跑步時會遇到胸口痛的情況，但別以為是小事，曹醫師指這並不是正常情況，「造成胸口痛的可能原因主要有二：一是肋間神經痛，因背部肌肉太緊而引致，這時可以拉鬆背部肌肉即可；二是可能與心臟問題有關，要立即停止運動。」

至於怎樣分辨是否心臟問題呢？曹醫師指，若是因心臟而引致疼痛，胸口痛的位置會偏左，並放射到左邊的手臂，甚至左邊背部亦有疼痛感。

Q5. 女士在月經時適合跑步嗎？

還記得中學時，每堂體育堂都一定有幾位女孩子因月經到，需要休息而不能上堂嗎？月經應該不太適合做運動吧？曹醫師指，因為女士月經時有血排出體外，身體比較虛並容易頭暈，所以急步行是可以的，但跑得太激烈便不太建議，「因為運動促進血液循環，會令經血增加。另外，因體內的血已經比平時少，若平日已因月經而容易頭暈的話，月經期間便更不要做運動了。」

註冊中醫師曹信恩指：「跑步可以加強心肺功能、令肌肉改善、出汗排毒及減壓。」﹙被訪者授權使用照片﹚

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