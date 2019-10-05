【健康快答】游泳可改善哮喘？氯氣令人易發病？　即睇醫生解說！

哮喘是世界上最常見的慢性病之一，根據香港胸肺學會2011年的資料，香港哮喘人數超過33萬人，當中6至14歲的佔24萬人。哮喘患者如接觸到刺激氣管的物質，氣管會收窄，導致呼吸困難，引起哮喘症狀。不少家長都希望透過不同方法改善子女哮喘狀況，不過當中以游泳改善相關症狀較有爭議。 現職台灣聯新醫院及桃新醫院運動醫學科及復健科主治醫師的吳易澄，便透過分析外國的研究，解釋游泳對哮喘病患的作用。 撰文：吳易澄

據香港胸肺學會2011年的資料，香港哮喘人數超過33萬人，當中6至14歲的佔24萬人。（Leo Rivas/Unsplash）

家有氣喘兒，父母都想知道的事

依台灣近年來統計，約 15-20% 學齡兒患有氣喘（即哮喘），氣喘除了藥物控制，有些醫師建議氣喘病患游泳，因為游泳本身是一種和緩的運動，可以鍛鍊心肺功能與全身肌力，另外因為泳池內的濕度較高，不會使氣管乾燥冷卻，因此較不會發生運動性氣喘。

但也有些研究顯示，游泳池最普遍添加的消毒劑「氯」會與人體排出之含氮分泌物反應成氯胺化合物，是很容易引發氣喘的潛在因素之一。如此眾說紛紜，究竟游泳對於氣喘病患，不管是小孩或大人，好處大於壞處，還是壞處大於好處？

有些醫師建議氣喘病患游泳，因為游泳本身是一種和緩的運動，可以鍛鍊心肺功能與全身肌力。（資料圖片）

氣喘孩童的實證研究

2013 年 4 月考科蘭圖書館有一篇游泳對於氣喘青少年及孩童影響的回顧文獻發表，共收錄了 8 個試驗，其中 3 個為隨機試驗，共 262 位參加者，年紀為 5 到 18 歲，游泳時間大約每次是30-90 分鐘，一周 2-3 次游泳訓練，持續至少 6-12 周。

其中的 4 個試驗無法得知是否有添加含氯的消毒劑，而有 2 個試驗為未添加氯的游泳池，1個為有添加氯的室內游泳池，另 1 個為有添加氯但通風良好的游泳池。

相對於一般生活的控制組在氣喘控制狀況、急性氣喘發作或生活品質的比較，游泳訓練的組別並沒有統計上的明顯差異，但是游泳組別在運動耐受度及最大氧氣攝取量有增加，而在含氯消毒劑是否會影響氣喘發生則沒有足夠多的證據證明。

有些研究顯示，游泳池最普遍添加的消毒劑「氯」會與人體排出之含氮分泌物反應成氯胺化合物，是很容易引發氣喘的潛在因素之一。（資料圖片）

另外在 2013 年 7 月考科蘭圖書館有一篇游泳對於氣喘成人影響的回顧文獻發表，共收錄 3 個小型試驗，136 位成人，對於氣喘控制狀況、就醫次數、肺功能改善情形及藥物使用狀況。

這篇目前尚無較好研究品質的試驗，以及試驗的偏誤，所以無法證實游泳對於成人氣喘的改善狀況。另外 2015 年Environmental research也有一篇研究指出含氯的化學成分會改變呼吸道上皮細胞，而導致過敏性疾病，但更多的研究與實證仍值得我們繼續追蹤。

游泳對於氣喘患者的氣喘狀況改善並沒有足夠多的證據證明，但游泳可以改善氣喘孩童的運動耐受度，最大氧氣攝取量，以及肺功能等。（VCG）

小結

游泳對於氣喘患者的氣喘狀況改善並沒有足夠多的證據證明，但游泳可以改善氣喘孩童的運動耐受度、最大氧氣攝取量以及肺功能等。

游泳池含氯消毒劑可能造成過敏性疾病的理論，也需要更多的研究來證實，不過可以選擇一個室外或者室內通風良好的游泳池來避免可能引發氣喘的潛在因素。

（本文授權轉載自吳易澄醫師的游泳復健筆記，原文標題為【[游泳] 游泳可以改善氣喘的狀況嗎？】）