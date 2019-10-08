杯麵與袋裝即食麵何者較健康？　做對兩點可大減肝臟負擔！

編按：OT忙食杯麵，宵夜食指大動又食杯麵，但是如何才能食得健康點？台灣營養師教你注意兩大事項，食即食麵即可美味又健康了！

減少肝臟負擔的包裝：袋裝 vs 紙杯

紙杯的內膜的耐熱度在70至90℃。（Gettyimages／視覺中國）

紙杯的內膜，大多是低密度聚乙烯的塑膠薄膜（LDPE），耐熱度在70至90℃。聰明的你可能會發現一個矛盾：泡麵的熱水都是用滾水，也就是100℃，這樣LDPE不就融化了？

根據台灣癌症基因會的資料，LDPE是不會產生毒性的，不像是塑化劑，可能有環境荷爾蒙的疑慮。可是，這類物質畢竟不是天然物質，吃進人體後仍需要透過肝臟代謝，吃多了同樣會增加肝臟的負擔。

袋裝能減少對肝臟的傷害。（日清官網）

因此營養師會挑選袋裝泡麵，裝在不鏽鋼的泡麵碗去沖煮，盡量從可以做到的部分來減少對肝臟的傷害。

那樣對肝臟較好？（作者提供）

答案是：袋裝！

保持味道不變，但鈉含量減少一半！

你會怎麼加調味包呢？

這個作弊的概念就是濃度不變！

一般吃法是一杯麵要搭配500毫升的水，以及一整包醬料；但在味道不變的情況下，把麵煮熟後，我把水減少成一半，也就是250毫升，調味料和油包當然也只需要一半（甚至低於一半），我們也會覺得味道夠了！

水減半，調味料和油包也只需要一半。（Gettyimages／視覺中國）

「為什麼不是加水稀釋，而是把水和醬料包都減半？」這麼問的好奇寶寶，其實是用直覺去聯想，像是我們吃到過鹹食物時，也是趕快喝水來消除鹹味，對吧？

但是，就算加水稀釋，鈉還是在那碗泡麵裡，如果我們把湯喝個精光的話，吃進肚子裡的鈉也一點都不會少哦！

就算加水稀釋，鈉還是在那碗泡麵裡。（Gettyimages／視覺中國）

「那為什麼不直接把調味包減半就好了？」

這個問題也非常好！但我發現太多學生都說泡麵不夠味道，反而又加了剩下的醬料包，所以才發展出這個神奇的方式。歡迎大家搭配「熱水燙麵法」一起試試看哦！

答案是：將泡麵煮熟後，把水先減量，再加半包調味料和油包！

《帶你爽吃美食又能瘦，才是營養師！》封面。（作者提供）

以上內容節錄自《帶你爽吃美食又能瘦，才是營養師！：鹹酥雞？手搖飲？下午茶？2.5秒選對吃！》

作者：Emma (周佑庭)

出版社：如何出版社