【頭部外傷】撞到頭何時要就醫？　9個症狀小心顱內出血

車禍很容易造成頭部外傷，若頭部受撞擊之後，患者意識不清、臉上有大片腫脹瘀青、大片撕裂傷、臉骨頭骨凹陷、或鼻子流出血或清澈液體，就要立即送醫。

頭部外傷你該注意！（照護線上授權使用）

但有時候頭部外傷雖然造成了顱內出血，症狀剛開始卻不明顯，所以患者頭部外傷後，家人及照護者務必要密切注意患者症狀，若有問題立即就醫。

點撃圖片看清顱內出血症狀▼▼

有些人就算受到輕微的頭部撞擊，也可能出現嚴重的顱內出血後遺症，例如老年人、肝硬化患者、服用抗凝血劑者、或有長期酗酒習慣的人，都是容易顱內出血的族群。

老年人、肝硬化患者、服用抗凝血劑者、或有長期酗酒習慣的人，都是容易顱內出血的族群。（照護線上授權使用）

送醫院後，醫生會根據狀況安排電腦斷層檢查，並分出不同的出血形式，例如蜘蛛網膜下腔出血、硬腦膜上腔出血、硬腦膜下腔出血、腦出血、腦室出血等。

顱內出血分成幾種出血形式（照護線上授權使用）

至於要如何治療，則得依據患者當時的狀況、出血形式、及出血量一併評估。手術方式可分為清除血塊為主，或只移除頭骨降低顱內壓。

另外，醫生也會用藥物降低顱內壓及腦水腫，減少神經傷害。然而，患者的預後也與受傷程度及就醫時間息息相關。因此，千萬不要輕忽頭部外傷喔！請再回頭複習一下顱內出血時的症狀及危險族群吧！

【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：撞到頭何時要就醫？（懶人包）】