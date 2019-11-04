【牙周病】嚴重可致牙齒移位、鬆脫　了解牙周病3個程度護理方法

牙周病是常見的口腔疾病之一，不少人因為不注重清潔牙齒，或以錯誤的方式護送口腔，令牙菌膜積聚，形成牙周病。 正所謂：牙痛慘過大病，要是日常不多愛錫牙齒，倒頭來受苦的還是自己。好好了解牙周病在不同程度的徵狀及護理方法，絕對是護齒的最佳方法。

如果牙齒沒給徹底清潔，牙齦邊緣及牙齒鄰面就長期積聚牙菌膜，牙菌膜內的細菌會分泌毒素刺激牙齦，引致牙齦發炎。（william warby/unsplash）

牙周病是由黏附在牙齒表面的牙菌膜所引起的。如果口腔衛生欠佳，牙菌膜就會長期積聚在牙齦邊緣，牙菌膜裏的細菌會分泌毒素，刺激牙齒周圍的組織，例如牙齦、牙周膜和牙槽骨等，引致牙周病。

以下是輕微、中度及嚴重牙周病的徵狀和處理方式：

1. 輕微牙周病

輕微的牙周病，徵狀主要包括牙齦邊緣紅腫及有牙石等，如妥善護理是可以自行痊癒的。謹記每天早晚使用牙線及牙刷等口腔護理產品清除牙菌膜，如有牙石亦應徹底清除，便可紓緩病情。

輕度牙周病徵狀及護理方法（按圖了解）：

+ 6 + 5 + 4

2. 中度牙周病

如牙周病已屬中度嚴重，牙齦應會嚴重紅腫，刷牙時亦容易出血，並出現牙周袋（牙周組織與牙根分離）。去到這程度，便應預防牙醫以接受治療。一般來說，在牙醫幫忙洗過牙後，牙石與藏於牙周袋內的牙菌亦已被清除，患者只要在日常保持口腔衛生，每天早晚使用護齒產品清理牙菌膜，便能改善狀況。當然，亦要定期接受牙齒檢查，確保牙周病不肆虐。

中度牙周病徵狀及護理方法（按圖了解）：

+ 8 + 7 + 6

3. 嚴重牙周病

若然牙周病已屬嚴重程度，牙齦除會紅腫及易出血外，邊緣甚至可能有膿液滲出或出現牙瘡，牙齒會變鬆、移位甚至脫落。嚴重牙周病患者應立即尋找牙醫診治，一般來說，牙醫除會協助清走牙石及牙菌膜，並會視乎情況提供處方抗生素供患者服用。

嚴重牙周病徵狀及護理方法（按圖了解）：

+ 11 + 10 + 9

其實以長遠而言，牙周病雖未必算是嚴重的疾病，但它卻可大大影響患者的口腔健康及生活質素。以下三點就是它可對患者造成的影響：

1. 【威脅口腔健康】患牙周病的人除了牙齦紅腫、有口臭外，嚴重的還會有牙齦萎縮、牙縫增闊、牙齒鬆動移位，甚至顆牙齒鬆脫等現象；

2. 【導致牙齒敏感】由於牙萎縮後可能會導致牙齒敏感，患者進食冷熱甜酸的食物時就會感到牙痛；

3. 【影響配戴假牙】鑲有假牙的牙周病患者，由於其牙周組織萎縮後假牙托會變得不合戴，患者就要重新配一副合適的假牙

預防勝於治療

雖然是老生常談，但避免受牙周病困擾的方法還是一句金句：預防勝於治療。大家如想避免患上牙周病，便應做到以下四點，確保口腔保持衛生。

四招保持口腔衛生（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

謹記，牙齒如能保持健康的話，是可陪伴我們一輩子的，特別是愛吃、愛笑及愛說話的人，要是有健康的牙齒陪伴着，生活自然更添歡樂自信呢！

（資料來源：衛生署）

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