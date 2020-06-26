免疫聯合療法　發揮協同作用夾擊肺癌

肺癌，很駭人；兔子，很可愛。醫肺癌，很沉重；捉兔子，很跳脫。肺癌與兔子這兩種風馬牛不相及的東西，很難令人將兩者聯想在一起。然而，臨床腫瘤科李智仁醫生指出，目前一種新的非小細胞肺癌治療方法，就像捉兔子一般。

中國人有句成語叫做「狡兔三窟」，其實癌細胞也一樣狡猾。「假如將我們的身體比喻為一座城堡，免疫系統就好比大將軍一樣守護著這座城堡，如遇外來者入侵，便會將之驅趕。可是，癌細胞很會『喬裝』，連大將軍都認不出它們，於是得以混入城堡，胡作非為，大肆破壞。」

幸而，醫學界一直鍥而不捨地與癌細胞鬥智鬥力。近年，晚期非小細胞肺癌的治療可謂日新月異。「以往，非小細胞肺癌的治療方案，主要視乎腫瘤是否具有特定的基因變異，如有，標靶治療是第一線選擇；反之就只能採用化療。可惜的是，化療的副作用較多，治療反應率亦未如理想，大部分患者的存活期僅以月計。」

免疫療法突破傳統抗癌機制

近年，平地一聲雷的免疫療法誕生，給非小細胞肺癌患者帶來多一個選擇。醫生會先透過PD-L1蛋白測試，以評估患者對免疫療法的反應。「PD-L1是存在於癌細胞上的一種蛋白，當它們一旦與免疫細胞上的PD-1蛋白結合，便會剎停免疫系統識別和攻擊癌細胞的功能，就像將軍被敵人蒙騙了一樣。免疫療法的原理就是阻止這兩種蛋白的結合。因此，腫瘤的PD-L1蛋白表達水平愈高，患者對免疫療法的反應愈理想。」過往有研究顯示，倘腫瘤的PD - L1 蛋白表達屬高水平（50％ 或以上），單獨採用免疫療法的成效較傳統化療理想。

免疫聯合療法再下一城

那麼，對於那些腫瘤沒有特定基因變異，而PD-L1蛋白表達屬低水平（1％至49％）甚至陰性（低於1％）的患者，豈不是只有化療一種選擇？非也！最近一些第三期的臨床研究有突破性發現，無論腫瘤的PD-L1蛋白表達如何，以免疫療法藥物聯合化療或其他藥物（下稱「聯合療法」），能顯著提升患者的存活率與治療反應率。目前，聯合療法已成為晚期非小細胞肺癌第一線治療的國際新標準。

聯合療法的另一好處是療效較化療持久，這是由於免疫療法喚醒了免疫系統，使其恢復辨認癌細胞的正常功能，繼而作出攻擊；而免疫系統是有『記憶』的，故其效用較直接攻擊癌細胞的化療持久。另一方面，在化療殺死癌細胞的同時，腫瘤會釋出抗原，因而產生「協同作用」，提高免疫系統對抗腫瘤的效能。「『狡兔三窟』是指狡猾的兔子準備好幾個藏身的窩，比喻隱蔽的地方或詭計很多。其實癌細胞也是一樣，懂得東躲西藏，所以我們不能只靠單一機制來對付它，要從多方面夾擊，令它束手就擒。」

啟動免疫力量 延續人生路向

以往，確診晚期肺癌的患者彷彿被宣判死刑。然而，自各種針對不同機制的藥物推陳出新，患者的存活時間得以延長。就免疫療法而言，有些患者在用藥後病情得以長時間受控，真正做到與癌共存；也有患者在腫瘤完全消失一段時間後停藥，病情亦無惡化跡象，腫瘤或許已被根治。冀盼晚期肺癌患者保持信心，路常在，希望也常存。 李醫生的話

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