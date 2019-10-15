【敏感牙齒】牙膏成分要識揀！　抗敏牙膏這樣用更有效…

早晚刷牙以清潔牙齒是我們從小培養的習慣，但對於不少人來說，刷牙更像只是睡前及起床後的標準動作，隨便刷兩、三分鐘就當完事。 其實，刷牙是保護牙齒健康的重要一環，而配合使用的牙膏亦與此息息相關，但市面上牙膏的品牌、類型甚多，應該如何挑選？此外，聲稱可紓緩敏感牙齒的抗敏牙膏越來越普遍，又是否真的有用？以下由牙科醫生張嘉熙撰文講解買牙膏時可特別留意的成分及抗敏牙膏的有效用法。 撰文：牙科醫生張嘉熙

一般人刷牙都會使用牙膏，但大多都抱着「有刷就好」的心態，忽略選用的牙膏是否真的有用。（Getty Images）

刷牙時用牙膏，會令人感覺較為舒服、乾淨，不少人選擇牙膏的時候，比較著重的是價錢及味道，但其實還要考慮的是牙膏中含有什麼成分。

使用抗敏牙膏注意事項（按圖了解）：

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選牙膏要看成分

一般牙膏來說，最基本的可檢視是否含有氟素（Fluoride），因氟素能鞏固琺瑯質、預防蛀牙，是牙膏其中一樣重要成分。

編按：根據衛生署，有研究顯示每天用含氟牙膏刷牙可減低蛀牙率達兩成或以上，對預防蛀牙有顯著功效，以下為牙膏的含氟素比例和使用指引： 成人牙膏：含氟素比例應維持在1,000至1,450ppm 兒童牙膏：含氟素比例應維持在500ppm 使用方法：每天早上起床、晚上睡前使用一顆青豆分量的牙膏刷牙

抗敏牙膏分兩類

此外，有些牙膏加入了抗敏感成分，成為了坊間常見的「抗敏牙膏」。市面上的抗敏牙膏主要有兩類：

1. 紓緩神經類：常見成分包括硝酸鉀（Potassium nitrate），它主要是透過減低牙髓神經的傳導性，改善牙齒敏感的不適

2. 封閉微細管道類：常見成分包括精胺酸（Arginine）、諾安命（NovaMin）等，可令外在的刺激較難傳達至牙髓神經，有效減少牙齒敏感的情況

不少港人都有敏感牙齒問題，令市面上出現越來越多抗敏牙膏。（annetran/unsplash）

抗敏感牙膏要如何使用？

要令抗敏牙膏有效果，不是一時三刻的事，起碼要早晚使用、連續使用三天至兩星期才會開始有效。至於抗敏牙膏的用法，其實與一般牙膏無太大分別，但如想有更佳效果，建議可參考以下小貼士：

．刷牙後不要漱口，盡可能把牙膏吐出來就可以 ．敏感情況嚴重的話，可於刷牙後將抗敏牙膏塗在有敏感的位置上30分鐘，然後將剩餘的牙膏吐出來，需要的話可再以清水漱口

但請謹記，抗敏牙膏的用處僅限於紓緩敏感症狀，實際上造成敏感牙齒的原因有不少，例如蛀牙、擦蝕、酸蝕、牙周病、裂牙等，因此最重要的還是要找出問題根源並求醫解決，避免掩蓋了真正的問題。

現在牙膏的種類愈來愈多，希望這篇文章能令大家了解多點。其實牙膏縱然重要，但還是比不上正確的刷牙方法要緊，因此不應只著眼於使用哪種牙膏，更重要的是要掌握好刷牙及使用牙縫清潔工具的方法。

牙科醫生張嘉熙（撰稿人授權提供）