【寒背】長期打字、低頭睇電話易致寒背　4個簡易動作助矯正寒背

寒背是一個在香港很常見的健康問題，而且不僅發生在學童上，就連成人也可能會深受困擾，特別是常需對着電腦工作，頭部與肩膀常要前傾的文職人員，或是長期當看電話當低頭族人士，更容易成為寒背一族。 有些人以為，寒背在過了發育年齡後便難治理，但其實使已經過了青春期，亦可以透過物理治療來改善脊骨健康。大家不妨看看註冊物理治療師黃凌軍破解成人寒背「沒得救」的說法，並跟從他的建議進行4個改善寒背的運動動作，一起「企返直起身做人」！ 撰文：註冊物理治療師黃凌軍

在發育時期，人的身高會飆升，加上書包過重、經常做低頭族等因素，令兒童及青少年成為寒背的高危一族。（資料圖片）

大部份的寒背都是由姿勢不良引起，尤其青少年在發育時期，身高會急速飆升，但肌力追不上進度，便容易患有寒背。不過，通過物理治療、運動和改善姿勢，很多情況都能夠得以大大改善。

所謂預防勝於治療，在教導大家改善寒背的方法前，必須先講解日常生活到底有什麼壞習慣容易造成寒背（按圖）：

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四個動作改善寒背

以下會教大家一些簡單的動作，只要持之以恆地進行，同時留意自己平時的姿勢，就能大大改善寒背情況。

1. 頸後肌肉伸展運動

步驟：

1. 手指放下巴，眼保持向前望

2. 頭部水平向後移

3. 停留2秒後放鬆，重覆5至10次

2. 前肩伸展運動

步驟：

1. 雙手放背部

2. 肩向後提升及拉直，再慢慢向後提高，頸保持平直

3. 停留10秒後放鬆，重覆5至10次

3. 胸肌伸展運動

步驟：

1. 伸展左邊的手先擺90度姿勢

2. 做好前弓後箭，重心向前轉移，直接感覺胸肌有拉扯

3. 維持15至20秒，重覆5至10次

4. 背部肌肉強化運動

步驟：

1. 雙手緊握橡筋至膊頭高度

2. 向外水平拉開橡筋，應感到背部肌肉有拉緊的感覺

3. 重覆10次

成人治療與青少年無異

不少人以為過了發育時期，骨骼、身高等發展都已定型，若是已有寒背，便難以矯正，但其實這不全然正確，因為就算過了發育時期，大部分人其實還沒完全定型，往往還可以矯正，所以成人和青少年在治療方針上無異，同樣是以改善姿勢為主。

不過，當踏入老年，寒背早已定型，並變成駝背，基本上難以再改正，治療會以增加肌肉和關節的靈活性和力量以減低痛症發生為目標。

迅康復康治療中心註冊物理治療師黃凌軍。（撰稿人授權提供）

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