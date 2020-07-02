免疫聯合療法　肺癌治療國際新標準

眾所周知，免疫療法因其突破性的抗癌機制成為近年腫瘤領域的熱議話題。為了更全面地掌握免疫療法的應用，進一步提高療效和擴大獲益對象，醫學界一直致力進行有關免疫療法的臨床研究。在各持分者的共同努力之下，大型的臨床研究相繼得出令人鼓舞的結果，為沒有基因變異的晚期非小細胞肺癌患者燃點希望。

臨床腫瘤科專科蔡添成醫生指出，免疫療法的作用是阻止免疫細胞上的PD- 1蛋白與癌細胞上的PD- L 1 蛋白結合。「因為當這兩種蛋白結合，正常的免疫系統功能就會被抑制，免疫細胞就彷彿被矇蔽雙眼，認不出癌細胞並任由它繼續生長。」免疫療法能喚醒被矇蔽的免疫細胞，使其「清醒」過來，重新認出癌細胞並對其發動攻擊。

以往，免疫療法被應用在沒有基因變異的晚期非小細胞肺癌作為第二線及往後的治療。其後，陸續進行的數項第三期臨床研究發現第一線使用免疫療法有效延長患者的無惡化存活期。透過PD-L1生物標記檢測，倘腫瘤的PD-L1蛋白表達水平高於50%，可採用免疫療法作第一線治療；倘腫瘤的P D - L 1 蛋白比例低於50%，舊指引只能選擇傳統化學治療。

免疫聯合療法被納入國際治療指引

最近有關鍵性的第三期臨床研究發現，以免疫療法聯合化療藥物鉑類及其他藥物(下稱「聯合療法」) 。無論腫瘤的PD-L1蛋白比例高低或未知，聯合療法相對傳統治療可延長患者的整體存活期及無惡化存活期，兩年存活率也有所提升。基於聯合療法在多方面的臨床效益均顯示出重大改善，目前已被「美國國家綜合癌症網絡」(NCCN) 納入治療新指引，作為沒有基因變異的晚期非小細胞肺癌的第一線治療。

免疫療法：單獨使用還是聯合治療？

擬訂治療方案並非一概而論，須考慮和平衡多項因素，包括患者的整體健康狀況和腫瘤的擴散程度。「儘管免疫療法應用於肺癌日趨普遍，但以腫瘤PD- L1蛋白比例高於50%的個案為例，到底應該單用免疫療法還是採用聯合療法? 如果受腫瘤影響的範圍較多，希望盡快控制腫瘤，而患者的健康狀況又理想的話，我會建議採用聯合療法。」免疫療法的好處是免除化療的副作用，患者對治療的耐受性較高，生活質素大多不受影響。「免疫療法的一般副作用為輕微的紅疹、疲倦和甲狀腺功能受影響，即使結合化療一併使用也不會顯著增加副作用；而嚴重的副作用如免疫介導性肺炎和腸炎等則屬罕見。話雖如此，倘這些嚴重副作用一旦發生，後果可大可小，故醫患雙方都應提高警覺性。」

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