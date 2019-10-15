【牙齒健康】美白牙膏愈刷愈黃？　長期使用前先了解產品成分

一個漂亮的笑容可以為外表加分，但露出一口泛黃的牙齒卻隨時令人倒扣廿分！不少人介意牙齒不夠白，坊間亦因而出現美白牙膏，聲稱可以令牙齒回復潔白。到底這些美白牙膏的原理是什麼？又是否真能美白牙齒？長期使用又有什麼問題？一起來看看牙科專科醫生張嘉熙怎麼說。 撰文：牙科專科醫生張嘉熙

牙膏是不少人的日常生活必需品，不少品牌的牙膏在清潔之上，又加入不同功效，美白牙齒就是其中一種最常見的附加功用。（wwarby/unsplash）

幾乎每位朋友都想擁有一口潔白漂亮的牙齒，坊間亦常見有標榜能美白牙齒的牙膏，所以不少人都會問，究竟美白牙膏有沒有用？

大多靠磨料「美白」

其實，不少美白牙膏的成分中會加入較多的磨料，因為透過磨料，刷牙時便會將牙漬（例如煙漬、茶漬）等刷走，感覺上會變得比較乾淨，但這並不能令牙齒的顏色改變。

大部分美白牙膏都並不能改變牙齒顏色，甚至有機會損害牙齒健康。（Lesly Juarez/Unsplash）

長期使用或損琺瑯質

更甚的是，磨料其實會傷害琺瑯質，因此並不建議長期使用。要知道，牙齒的外層為琺瑯質，是透明而且十分堅硬的，有保護牙齒的作用；而往內一層便是黃色的象牙質，包含了許多通往牙髓神經的微細管道。

曾有個案就是因爲經常使用美白牙膏，令琺瑯質愈來愈薄，導致內層黃色的象牙質愈發明顯，結果不但令牙齒越刷越黃，更會受到敏感牙齒之苦。