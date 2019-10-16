【健康飲食】晚上喝熱牛奶未必有助入睡？　中醫解答飲奶6大迷思

牛奶被很多人視為一種營養豐富的飲品，但其實有些人在飲用後卻常會出現肚瀉、敏感等不適，究竟大家該多喝還是避飲呢？大家不妨參考中醫師的意見，一解對牛奶所抱有的六大迷思。

註冊中醫師林惠賢表示，「牛奶本身屬微寒食品並帶有甘味，有補虛功效，比較適合老人家及身體虛弱人士飲用。」﹙mehrshad-rajabi/unsplash﹚

註冊中醫師林惠賢表示，「牛奶本身屬微寒食品，並帶有甘味，有補虛功效，比較適合老人家及身體虛弱人士飲用。」但她強調，其實適合飲用牛奶與否是因人而異，因有些體質的人常喝牛奶非但不健康，更可能會令一些不適徵狀加劇，所以牛奶未必對所有人來說都是有益的食品。

以下是林醫師為大家解開的六大飲牛奶迷思！

Q1. 牛奶營養價值高，多飲一定健康？

林醫師表示，「如果是身形瘦削或身體不太健康的人士，可以多喝牛奶，但本身營養已經好的人如飲過多牛奶的話，就會有生痰的機會，並引起與痰濕相關的不適﹙痰濕是指體內的氣血津液運化失調，或外界水濕侵襲入體，在體內異常積聚、停留的狀態﹚。」

然而，林醫師指亦很看體質而定，「牛奶有潤腸作用，可治便秘，但若你個人體質太濕，喝太多牛奶可能會造成泄瀉。」她提醒，身體虛弱人士可以每日一杯，但若然有肚屙等情況，則可以隔日或隔數日才喝一杯。

痰濕體質特徵﹙按圖了解﹚：

與痰濕相關的症狀有甚麼？﹙01製圖﹚

+ 5 + 4 + 3

Q2. 空腹飲奶會造成營養浪費？

坊間有傳聞指人們不應空腹喝牛奶，因為牛奶中的蛋白質理應會透過胃和小腸的消化而被吸收，但若是空腹喝的話，牛奶很快便會在胃部排空，結果身體便來不及吸收蛋白質，造成營養浪費之餘，蛋白質更可能會在大腸內腐敗成有毒物質。

然而，林醫師指這種說法未必有根據。她指，喝牛奶是否空腹與吸收的營養多少無關，但若然本身是脾胃弱者，便不應空腹喝凍牛奶，「如果本身已是痰濕重體質或脾胃寒者，要多加注意，因喝過多牛奶的話，有機會加重症狀。」

脾胃寒有的徵狀﹙按圖了解﹚：

+ 4 + 3 + 2

Q3. 晚上飲用牛奶有助入睡？

林醫師笑言，其實沒有資料顯示在特定的時間喝牛奶會有助促進睡眠，「相反，因為喝牛奶容易惹痰濕，當痰濕重就會有機會出現化熱現象，令體內的熱增加，在熱擾心神之下，會令人難以入睡，隨時睡得更差。」

Q4. 哪些人容易對牛奶有敏感反應？

有些人一飲牛奶便會出現皮膚紅腫、肚屙、出濕疹或胃痛的反應，林醫師指這可能是食物敏感的跡象，建議相關人士應做一個詳細的食物敏感測試。她補充：「若本身乃痰濕體質或脾胃寒者，會容易因此而肚屙，因牛奶雖然能補虛，但亦屬滋膩食物，會阻脾胃運化。體內濕濁，就會容易肚屙，導致腸胃不適。」

Q5. 牛奶應凍飲還是熱飲較好？

林醫師指，中醫角度來說，一定會建議熱飲，「因為凍飲容易傷體內陽氣，會阻礙脾胃運化，繼而令濕氣積聚，令人容易感疲累、腹脹及肥胖。」相反，熱飲牛奶可以方便脾胃消化，因消化本身都需要一定溫度，「身體不用再花額外的能量去調節消化的溫度，有助身體更順利吸收營養。另外，熱飲亦可以避免體內積寒，可暫時紓緩胃冷症狀。」

Q6. 哪種牛奶的營養價值最高？

牛奶都有分全脂、高鈣、低脂及脫脂等多個種類，不同種類的營養價值又會否不同呢？林醫師指，這主要視乎個人年紀及營養需求，「各種牛奶的營養價值分別不大，不過若是老人及產後婦女，就比較適合飲用高鈣低脂奶；減肥人士則可飲用脫脂或半脂奶；正常人可選擇全脂。」

想要有健康的生活，也非一定要有牛奶不可，因還有很多營養價值豐富的食物可選擇。然而，要活得健康，飲食固然重要，但運動亦不可缺少，需要兩者結合才可以得到滿意的回報！

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