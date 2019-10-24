【眼睛健康】兩眼視力相差多少才算鴛鴦眼？ 不理會可致弱視

生活在香港這個發達社會，不少人從小接觸電子產品，近視、遠視及散光等視力問題非常普遍，而雙眼度數不平均的情況亦不罕見。 不過，如果這種不平均過於嚴重，就可能已是「鴛鴦眼」問題！到底兩眼視力要差多遠才算「鴛鴦眼」？「鴛鴦眼」又有什麼問題？由眼科專科醫生伍立祺簡單回答。 撰文：眼科專科醫生伍立祺

近視、散光等問題在香港十分普遍，但如果兩眼視力差太遠，就不能掉以輕心。（tjerwin/unsplash）

兩邊眼睛的屈光度數存在差異是非常普遍的情況，但如果度數差距太大，就可能是統稱的「鴛鴦眼」。

一般來說，「鴛鴦眼」定義如下：

1. 雙眼的遠視或散光度數相差超過150度 2. 雙眼的近視度數相差超過200度

不矯正或導致弱視

「鴛鴦眼」較常發生在兒童身上，多數是先天性，後天因素影響較小。在這種情況下，兩邊眼睛會產生不一樣的影像，一邊清晰、一邊模糊。當兩眼影像差別太大，大腦便會作出取捨，只使用度數較淺，視力較清晰的那隻眼睛。

如果未有及時處理，「鴛鴦眼」中度數較深的那隻眼就有機會出現弱視，尤其發生在兒童身上的話，應盡早在八歲前（即視覺發育的黃金時間時）佩戴適當的眼鏡作出矯正。