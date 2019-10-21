【朱古力瘤】長期經痛、性交感痛楚為徵兆　即答11條問題評估風險

朱古力瘤屬於其中一種子宮內膜異位而造成的不適，嚴重的話甚至可影響懷孕機會及惡化成癌症。雖然朱古力瘤有經痛、經血量多及性行為時感疼痛等徵狀，但亦有可能是根本沒有任何徵狀出現，教人防不勝防，所以女士們最好還是對它多加了解，並藉調整日常生活習慣來減低患上的機會。

患「朱古力瘤」的婦女普遍於20來歲開始出現徵狀，最常見的是經痛，可持續整個經期，甚至經期前或完經後仍然感到盆腔痛楚。（GettyImages/VCG）

不少女性常受經痛之苦，其實這可能正是患上朱古力瘤的徵狀。朱古力瘤屬子宮內膜異位的一種，香港基層醫護女性健康聯盟於2017年曾指，全港每十名處於生育年齡的女性就會一人患上子宮內膜異位症，平時若然吃了止痛藥都未能止住持續經痛的話，就表示有可能會患上，而聯盟召集人兼婦產科專科醫生林兆強稱，如病症持續不理或會形成朱古力瘤，嚴重者更可以不育。

朱古力瘤成因及高危人士

要對朱古力瘤有更深入了解，最好還是請教專科醫生。據婦產科醫生梁巧儀指，朱古力瘤屬子宮內膜異位的一種：當子宮內膜組織隨經血倒流至盆腔內，並於子宮以外的地方（如輸卵管、卵巢、腹膜、膀胱或腸道表面等）著床，便形成充血囊腫（即子宮內膜瘤），而隨著時間累積，它們所含的血液會變成深棕紅色，俗稱「朱古力瘤」。朱古力瘤的形成，可能會刺激周圍組織形成慢性發炎和黏連，引起囊腫和痛症，女士們不應輕視。

至於患朱古力瘤的高危人士，則以以下四種最為常見。

患朱古力瘤高危人士（按圖了解）：

留意患病徵兆

梁醫生表示，患「朱古力瘤」的婦女普遍於二十來歲開始出現徵狀，最常見的徵狀為經痛，不僅可持續整個經期，甚至經期前或完經後仍然感到盆腔痛楚；其他徵狀包括經血量過多、性行為時疼痛、經期時大小便疼痛或出血等。

不過，梁醫生指，有部份患者是完全沒有病徵，只是透過醫生檢查時意外發現。對於某些婦女，患上子宮內膜異位的第一個表徵就是難以成孕。她建議，女性於25歲後應定期接受科檢查和盆腔超聲波檢查，以檢查清楚子宮和卵巢內外結構，確定診斷。女性亦可進行子宮內膜異位風險問卷測試，以初步了解自己有否有子宮內膜異位的症狀。

自我檢測患朱古力瘤風險（按圖了解）：

+ 10 + 9 + 8

嚴重者或難受孕

子宮內膜異位可引致不同後果，梁醫生舉例，朱古力瘤會刺激周圍組織，引發炎症，形成黏連，將盆腔器官黏為一體，當女士在性交時，男士陰莖的力度有機會令子宮或黏連位置因受震動而產生疼痛。

此外，朱古力瘤亦有機會令排卵受阻或阻隔精子進入輸卵管，因而令婦女難以受孕。梁醫生引述有數據指，在不育的女性當中，高達四成患有子宮內膜異位症。另外，如婦女患有朱古力瘤，應留意有否出現緊急肚痛情況，因為一旦腫囊破裂，液體會流進體腔，導致劇痛，此時便需要安排緊急手術。

如女性發現自己持續經痛、經血過多、性交時疼痛等徵狀，應盡快約見婦科醫生檢查，以免延遲診治令病情變嚴重而影響生育。（資料圖片）

或有機會變成癌症

雖然子宮內膜異位會影響受孕機會，但患者仍有可能懷孕。梁醫生表示，懷孕時， 體內停止排卵，令子宮內膜不會增生，所以會暫時紓緩子宮內膜異位的症狀及減輕病情，然而，這卻並不表示能把問題根治。事實上，子宮內膜異位的復發率頗高，所以即使生育後，也會有可能復發。

梁醫生表示，子宮內膜異位症有惡性轉變的可能，有報告指出，子宮內膜異位症進行癌化機會高達0.7至1.0%。子宮內膜異位症會引起慢性發炎，由於發炎細胞會造成壞死和補償性的細胞分裂，而快速的細胞分裂難免造成染色體重組的錯誤，因而引起致癌的危險。

子宮內膜異位症有惡性轉變的可能，有報告指出，子宮內膜異位症進行癌化機會高達0.7至1.0%。（日劇《我要準時放工》截圖）

子宮內膜異位症癌化後，主要是卵巢癌中的類子宮內膜細胞（endometroid cell）癌和亮細胞（clear cell）癌。梁醫生指，子宮內膜異位症患者罹患上述兩類癌症的風險，比非子宮內膜異位症者高出四倍，所以子宮內膜異位症病患，如採用保守性治療，必須嚴密長期追蹤其惡性變化的可能。

無法作出預防

她表示，子宮內膜異位症是無法預防的疾病，需要婦科醫生詳細問診及超聲波檢查，才可判斷是否患病。她亦建議，凡已到達生育期的女性，都要定期做婦科檢查，「很多女士在婦科檢查時只做柏氏抹片，其實不夠全面，因為柏氏抹片只能檢查陰道宮頸，並未有檢查子宮和卵巢，如果想檢查子宮和卵巢，應進行盆腔超聲波掃瞄，掃瞄可在肚皮上或陰道進行。」

「朱古力瘤」患者如採用保守性治療，必須嚴密長期追蹤「朱古力瘤」的大小和症狀，如症狀加劇，應盡早覆診，安排適當治療，防止情況惡化。 （GettyImages/VCG）

兩種治療方法

子宮內膜異位症的治療方法分兩大類：一是服食荷爾蒙藥物，二是進行手術切除異位組織，醫生會視乎患者年齡、病人背景、病情和生育計劃，選擇合適的治療方法。至於治療子宮內膜異位的目的包括：減輕痛楚、縮小或清除異位子宮內膜組織及保持或恢復患者的生育能力。

一般而言，如病人年輕，病情輕微至中度（如朱古力瘤直徑三厘米以下）、有生育打算，通常都會先建議荷爾蒙治療及持續觀察。荷爾蒙藥物包括：口服避孕藥、專治子宮內膜異位口服黃體素、避孕針或停經針等。藥物主要控制子宮內膜組織的增生速度，從而減輕症狀，防止病情惡化和復發。

婦產科專科醫生梁巧儀指，治療子宮內膜異位的目的包括減輕痛楚、縮小或清除異位子宮內膜組織及保持或恢復患者的生育能力。（資料圖片）

梁醫生續指，使用新型口服黃體素除了能減輕症狀，亦有助縮細朱古力瘤大小及防止復發。服用後，亦不會像針劑般引致更年期徵狀，如潮熱或骨質密度下降等問題。病情較嚴重者，如朱古力瘤太大，則需要用手術切除異位症；嚴重患者如沒有生育計劃或多次復發的患者，醫生或會考慮切除整個子宮及卵巢以防止日後復發。

梁醫生稱，子宮內膜異位症復發率相當高，有研究顯示，約有一半患者會於五年後復發。美國生殖醫學會建議子宮內膜異位症患者應計劃長期治療，避免因復發而重複做手術。醫生通常會在手術後為病人處方長期藥物，如口服黃體素、避孕藥、避孕針或停經針等，以防止或延遲病情復發。患者應遵從醫生建議服食藥物及注意復發徵狀。