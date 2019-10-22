【胰臟癌】患癌早前可毫無徵兆！　了解胰臟功能及相關疾病須知

和心臟、肝臟、腎臟比較起來，胰臟的知名度小了許多，很多人對於胰臟的功能都不甚了解，其實胰臟負責多項任務，每一樣都非常重要。胰臟位於後腹腔，長度約18公分，看起來不甚起眼，但胰臟可是兼具「內分泌」與「外分泌」的功能啊。

所謂的「內分泌」是將分泌物送進血液裡，循環全身以發揮作用，胰臟的內分泌細胞主要可以製造胰島素（insulin）、升糖素（glucagon）、體抑素（somatostatin）等，負責調控血糖。「胰島素」能增加周邊組織吸收葡萄糖、促進肝臟合成肝醣；「升糖素」能促使肝醣分解，提高血糖。

與胰臟內分泌功能相關的疾病中，最負盛名的就是糖尿病，血糖濃度過高，身體各個器官就像泡在糖水裡一般，會損害神經、血管帶來一連串併發症，嚴重可能失明、腎臟衰竭。

至於「外分泌」是將分泌物送進消化道裡，將各種食物分解成小分子以利吸收，胰臟的外分泌細胞每天可以製造1,200至1,500毫升的胰液，消化我們吃進肚子裡的蛋白質、脂肪、澱粉，裡頭含有多種酶。

胰臟是兼具「內分泌」與「外分泌」的功能。（照護線上授權使用）

分解澱粉：澱粉酶（amylase） 分解脂肪：脂肪酶（lipase ） 分解蛋白質：胰蛋白酶（trypsin）、胰凝乳蛋白酶（chymotrypsin） 、彈性蛋白酶（elastase）等

當胰臟功能遭到破壞或是胰管阻塞，食物便無法消化完全，排出來的糞便會油油的，有時馬桶的水面上還浮一層油。食物沒消化，也就無法被吸收，導致營養不良，體重持續下降。

痛得要命！而且真能要命的胰臟炎

胰臟炎是個大家較陌生，但是痛起來很不得了的疾病。多數人都曉得喝酒傷肝，然而喝酒其實也會傷胰臟。近年來，酒精已經漸漸成為急性胰臟炎主要原因之一，另外的原因還包括膽結石、三酸甘油酯過高、血鈣過高等。

急性胰臟炎發作時，患者將感受到持續性劇烈腹痛，疼痛會延伸到背部，還可能噁心、嘔吐。躺平的時候疼痛加劇，所以患者經常縮著身體，呈現彎腰屈膝的姿勢。千萬別小看急性胰臟炎，約有兩成患者會演變成全身性發炎反應，導致休克、腎臟衰竭、多器官衰竭。換言之，胰臟炎不只是「痛得要命」，還可能真的很要命！

胰臟炎的症狀（按圖了解）：

胰臟炎發作時，我們就能在血液中檢測到胰臟所分泌的酶的濃度異常增高，例如澱粉酶、脂肪酶、胰蛋白酶、彈性蛋白酶等。由於不同的酶在血液中的半衰期各不相同，有助於判斷胰臟炎的時間及病程。

為了找出胰臟炎的原因，醫生可能會安排不同的影像檢查，例如超音波、電腦斷層、核磁共振、內視鏡逆行性膽胰管攝影等。針對致病原因來治療，有助於緩解症狀，早日康復。

經常不知不覺、死亡率很高的胰臟癌

在幾位名人陸續因為胰臟癌離世之後，這個疾病受到許多關注。根據統計，近年來胰臟癌的發生率也有逐漸上升的趨勢。

提到胰臟癌，多數人的第一印象大概都是「死亡率很高」！的確，由於早期胰臟癌大多沒有症狀，患者往往不知不覺，而且胰臟位於後腹腔，較不容易檢查。此外，胰臟癌容易擴散轉移，可能於腹腔內轉移，也可能隨著血液、淋巴轉移到肺臟、肝臟、骨頭等遠端器官。

胰臟癌患者可能出現延伸到背部的腹痛，以及黃疸、體重減輕等症狀。高達八成的胰臟癌患者在確診時已是晚期，不適合動手術。至於有機會開刀的患者，也有很高的機會於手術後復發。資料顯示以下因素有可能增加罹患胰臟癌的風險，包括年紀、抽煙、酒精、加工肉品、體重過重、胰臟炎、糖尿病、家族史等。

胰臟癌的症狀（按圖了解）：

與胰臟癌相關的檢驗工具包括CA19-9、CEA、彈性蛋白酶等。檢驗結果異常時，請先不要太緊張，因為數值異常不見得代表罹癌，根據一篇針對七萬多位健康受檢者的研究發現，在所有CA19-9異常升高的受檢者中，僅有0.9%確實罹患胰臟癌，可見單純靠CA19-9來檢測胰臟癌並不甚準確。

若發現相關檢查數值出現異常，醫生會綜合考量視狀況安排內視鏡超音波、電腦斷層、或核磁共振等影像檢查，以確定診斷。

針對胰臟癌，目前的治療方式以化學治療和手術治療為主，早期胰臟癌建議手術切除為優先，其他的胰臟癌可以考慮先使用化學治療，再依照腫瘤的反應來決定是否進行手術。

雖然胰臟癌惡名昭彰，但是若能與醫生好好配合，按部就班接受治療，便有機會提升存活率！

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：胰臟炎、胰臟癌，胰臟健康愛注意】