【懷孕】冷凍卵子宜於35歲前　一文了解女性懷孕生育黃金時間

懷孕對不少女性來說是人生目標，但隨時代進步，女性的生活亦不再僅限於懷孕生子，而是可以同時發展事業。不過，社會文化能夠改變，身體結構卻不可逆轉，女性隨着年齡漸長，懷孕就越困難，因體內卵子的數量和質素都會逐漸下降，到三十五歲更是懷孕的警戒線！ 其實在醫學昌明的今天，早已有「冷凍卵子」技術助女士們突破年齡對生育的限制，名人明星凍卵亦時有聽聞。但聽得多，實際上又知多少？原來不止生育要及時，凍卵亦有理想年齡？凍卵過程又是怎樣？由婦產科醫生陳億仕撰文為大家解說。 撰文：婦產科專科醫生陳億仕

不少人認為「有仔趁嫩生」，但很多女性同樣希望在年輕時全力發展事業，因此陷於兩難。（kellysikkema/unsplash）

現今科技進步，確實令人類有不少生活上的轉變，比如在生育問題上，隨着不少女士傾向推遲結婚產子的年齡，醫學上已有技術可以令女士不用再擔心因遲婚而錯過懷孕的黃金時期，或要在事業高峰時在工作和生兒育女間作出取捨。

這種技術就是「冷凍卵子」，它不但可以協助女士因應人生計劃，推後懷孕的時間，還同時減低高齡懷孕出現的問題。

按圖先看看女性生育年齡的重要性：

+ 8 + 7 + 6

高齡懷孕易誕唐氏BB

以不少人都認識的「唐氏綜合症」為例，女性在三十歲懷孕，孩子患「唐氏綜合症」的機率是1/800；但拖至四十三歲才懷孕，孩子患「唐氏綜合症」的機率已大增二十倍到1/40，可見懷孕年齡越高，孩子就越易有健康問題。

卵子質量隨年齡增長下滑

其實正常女性的身體在出生時，就已經定下了卵子的數量，為將來成為媽媽作好準備。但在成長過程中，卵子數量會因為一直沒用上而逐漸流失，到青春期開始有月經後，又會因每週期排卵而流失卵子。卵子數量的估計變化如下：

出生時：約有2,000,000粒 青春期：流失至只有約400,000粒 37歲：餘下約25,000粒

對一般女性來說，三十五歲是一條紅線，無論懷孕或做冷凍卵子療程的最理想年齡都是此歲數前，超過這年齡的女士能成功懷孕的機率會開始降低，同時卵子質量亦會隨年紀漸長而下降；即年齡越大，不正常卵子在比例上就相對越多。

女性的卵子數量，會隨年齡增長流失。（charleingracia/unsplash）

冷凍卵子怎樣做？

相信不少人都對冷凍卵子有所聽聞，但過程是怎樣做就甚少人知道，其實「凍卵」療程過程並不複雜：

1. 由醫生做前期評估，包括透過抽血評估卵巢年齡，與實際年齡是否吻合，以判斷是否仍然有儲存卵子的機會 2. 評估確認有儲存卵子的機會後，就可以在接下來的月經的第二日啟動冷凍卵子促排療程*，過程中需要做超聲波監控卵泡的發育情況 3. 如果卵泡發育進度理想，只須約12日就可以利用手術將已成熟的卵子取出 4. 取出的卵子經處理後，會冷凍於液態氮的儲存缸內保存，用於將來計劃生育 *註：現今醫學進步，有些促排方案甚至已經不需要女士每日打針，只須四至五日的針藥療程就可。但當然，每個人合適的方案都不同，必須由醫生判斷

現時市面上，冷凍卵子的療程費用約十萬元左右起，價格可否接受見人見智，但相信對很多女士來說，可以先無後顧之憂地衝刺事業，再安心計劃生育，即使四十歲後亦可享受懷孕過程，兼顧事業、家庭，絕對是有其價值。

婦產科專科醫生陳億仕（撰稿人授權提供）