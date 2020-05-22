【腸胃炎】洪家手作洪瑞珍三明治涉食物中毒！細菌性腸胃炎要識分

荃灣「洪家手作洪瑞珍三明治」7人吃了店舖供應的三文治後感不適，懷疑涉食物中毒個案，食安中心更指三文治由無牌工場製造，呼籲市民停止食用。其實每到夏天，在高溫的環境下，食物容易滋生細菌，是食物中毒或細菌性腸胃炎的高峰期。究竟腸胃炎的症狀是什麼？萬一感染該如何處理？又有沒有预防方法？

病毒性腸胃炎的主要病徵是腹瀉及嘔吐。其他病徵包括頭痛、發燒及腹痛。患者通常在染病後1 – 2天便會出現病徵；視乎致病病毒類別，病徵可持續1至10天。﹙VCG﹚

腸胃炎與病毒性腸胃炎有甚麼分別？

腸胃炎，即是腸胃（包括小腸及大腸）發炎，致病原因可分為病毒性及細菌性兩種，前者多發生在秋冬季，而後者則多發生於夏季。病毒性腸胃炎主要是由諾沃克病毒及輪狀病毒引起，而細菌性腸胃炎則多由沙門氏菌及金黃葡萄球菌等細菌引起，兩者的症狀與其實相差無幾，都是可能會出現腹瀉、腹痛、嘔吐及發燒等（但不一定所有症狀同時發生），惟兩者的腹瀉次數及大便形態會稍有不同。

病毒性腸胃炎：可能出現水瀉，但較少出現黏液狀糞便或血便；腹瀉程度較嚴重，嚴重起來一天可瀉十多次； 細菌性腸胃炎：大便可能呈水狀或黏液狀，甚至可能出現血便；腹瀉及嘔吐情況未必如病毒性腸胃炎嚴重，腹瀉次數亦較少

一般來說，兩種腸胃炎都可自行痊癒，但如若腹瀉次數太多，患者是有可能出現脫水狀況，又或是持續發燒兩至三天不退、腹痛劇烈難忍及有血便/吐血等狀況，便應立即求醫。

病毒性腸胃炎的主因

病毒性腸胃炎可由多種病毒引致，最常見的是諾如病毒和輪狀病毒，後者是全球引致兒童腹瀉的最常見病因之一。而諾如病毒所引致的急性腸胃炎，原因大多由食物中毒所致，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。

當大家不小心接觸感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面，都有機會感染諾如病毒。在人多聚集的地方，如學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等，諾如病毒亦可引致急性腸胃炎爆發，所有年齡組別的人士均有機會受感染。

由諾如病毒引發的腸胃炎有甚麼病徵？點治理？﹙按圖了解﹚

+ 5 + 4 + 3

傳播途徑

病毒性腸胃炎可透過下列途徑傳播：

1.食用或飲用受病毒污染的食物或水； 2.接觸患者的嘔吐物或糞便； 3.接觸受污染的物品；或 4.經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。

怎樣預防？

因沒有疫苗預防諾如病毒感染，所以市民日常應採取一般預防腸胃炎的措施。

1. 保持良好的個人衞生﹙按圖了解﹚

保持個人衛生是最基本的事情，所以應經常保持雙手清潔（尤其在處理食物或進食前及如廁後）。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾；如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

另外，在清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手。如出現發燒、嘔吐或腹瀉等腸胃病徵的人士，則不應上班或上學及應向醫生求診。

2. 保持良好的食物衞生﹙按圖了解﹚

+ 4 + 3 + 2

進食不潔食物是患病毒性腸胃炎的一大原因，所以大家應小心處理食材及烹調過程（特別是貝殼類海產，應要徹底煮熟），飲水時亦應只飲用煮沸後的自來食水或出品自可靠商戶的樽裝飲品。

一般而言，可進食經徹底洗淨的水果皮，不過，如果希望減低患上疾病的風險，尤其是身處外地時，進食生的水果前應去掉外皮。

3. 保持良好的環境衞生﹙按圖了解﹚

要確保環境夠衛生，首先應保持室內空氣流通，另外，亦要保持衞生設施和排水系統正常運作。如家中有嘔吐物或糞便，必須立即清理及妥善消毒被污染的地方；清理期間，應安排其他人士遠離被污染的地方。

﹙資料來源：衛生署、醫院管理局﹚

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