粉紅10月即將步入尾聲，但女性對乳房健康的關注卻不能停！乳癌一直被視女性殺手，但不少女士往往要等到被確診患上乳癌後才開始了解此病，甚或有機會錯過治療的黃金時期。其實日常保持「乳健意識」（Breast Awareness）的概念早在西方國家興起，鼓勵女士們自我檢查乳房，留意乳房的狀況及變化。 不過，到底怎樣做才是正確的自我檢查乳房方法？自我檢查乳房又有什麼地方要留神？今次有乳腺外科專科醫生英偉亮特地撰文分享自我檢查乳房的三大原則。 撰文：乳腺外科專科醫生英偉亮

乳癌有「女性殺手」之稱，女士們應該提高乳健意識，保持乳房健康。（freestocks/unsplash）

近年香港女士的「乳健意識」（Breast Awareness）不斷提高，察覺到保持留意乳房狀況的重要性，而自我檢查乳房就是最簡便、人人都可以做到的第一道防線。不過，坊間有不少資訊是關於自我檢查乳房的方法，不同機構、專家所授的方法亦或多或少有出入，到底如何正確地自我檢查乳房呢？

自我檢查乳房是關注乳房健康的第一道防線，女士們應培養這個習慣。（jernejgraj/unsplash）

自我檢查乳房這個概念是在八、九十年代從西方國家興起，自此不同學派間開始就著檢查的方法掀起爭論，而事實上每種方法亦各有好處，沒有對錯之分。

乳房形狀、皮膚都須留意

逐漸地，醫學界開始提倡一個更廣義的概念，就是今時今日經常聽到的「乳健意識」；意思即是女性應經常關注自己的乳房健康，包括觀察乳房有否出現形狀改變、異常腫塊、皮膚凹陷或紅腫等，一旦發現有問題就找醫生檢查清楚。

關於自我檢查乳房，最重要是謹記以下原則（按圖了解）：

自我檢查乳房不但是為了預防乳癌，其更重要的意義在於加強女性的「乳健意識」，令她們能保持留意自己的身體變化。所以，女士們並不需要因為擔心檢查方法不正確，而給予自己太大壓力，因為實際上並沒有所謂最正確的方法。

40歲以上女性應每兩年檢查

除了自我檢查乳房，更建議所有40歲以上、患病風險屬正常的女士每兩年進行一次乳房X光造影檢查；至於直系親屬有相關患病史的高風險人士，就應該諮詢醫生意見，進行更緊密的監察。

乳腺外科專科醫生英偉亮（撰稿人授權提供）

趁著粉紅10月，大家應該提高對乳房健康的關注，了解更多乳癌的相關知識！