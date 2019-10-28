【心理健康】對負面消息感麻木　關心人反而易患「情感疲勞」？

反逃犯條例修訂風波引發連串示威活動，相關新聞與資訊海量湧現，負面消息難免令人情緒猶如「坐過山車」大上大落。你本來會關心人，但不知何時開始變得麻木？ 你覺得無力或因而感困擾？ 你可能不是無情，而是 可能患了「情感疲勞」。 註冊心理學家程衞強指「情感疲勞」（Compassion Fatigue）可使人感到情緒低落、感到無力、自責等。情感疲勞不等同於抑鬱或創傷後遺症 ，究竟是怎麼一回事？ 如何知道自己是否已有病徵？

在十月期間，「2019精神健康月」的籌委會研究工作小組委託香港中文大學進行了一項調查，顯示本港僅12.6%受訪者精神健康能被評為良好，可見社區彌漫著負面情緒。（資料圖片/歐嘉樂攝）

其實，不幸的消息不獨指反逃犯條例風波，如早前的亞馬遜森林大火、北極熊消瘦等國際消息，即便不是親身體會事件，也會為不幸感到可惜和同情。尤其在現今世代，社交媒體資訊流通，四面八方的訊息都能喚起大眾的同理心，當大家不斷接觸不幸及創傷事件，久而久之便會出現「情感疲勞」，產生疲倦感。

你有否患「情感疲勞」？

如果你接觸負面新聞及資訊後，情感變得麻木、感到無力、失去希望、焦慮、無法開心起來等，你可能已受「情感疲勞」困擾，應儘快尋求醫生或專業人士協助！

「情感疲勞」常見徵狀（按圖了解）：

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接收負面資訊可致「情感疲勞」？

「情感疲勞」（Compassion Fatigue）由美國杜蘭大學創傷心理研究學家Charles Figley教授提出。程衞強表示，「情感疲勞」一般指提供援助的專業人員（較常見於醫護人員、社工及治療師，甚至老師及幼兒園工作人員）因經常照顧弱勢社群或個別人士，誘發負面的精神狀況。他們感到無法救助所有人，長久以下，漸漸失去同情和情緒反應，感到自責等。他補充，情感疲勞為「繼發性創傷」（Secondary traumatic stress）的其中一種，患者均對某事身同感受，付諸予同情，甚至過度投入後間接造成二次情感傷害。

可是，「情感疲勞」並非專業救護員專屬。情感疲勞及壓力管理專家Juliette Watt曾在2018年7月的Ted Talk演講分享患「情感疲勞」的經歷，她因長時間照顧患病的母親，飽受「情感疲勞」折磨。她說：「只要你會關心他人，你便可能會得『情感疲勞』」，程衞強補充，曾有研究指部分家庭照顧者，或照顧長期病患者的人也會有「情感疲勞」。

其實，「情感疲勞」於現今科技世代，有了一重新的定義。程衞強表示透過社交媒體等接觸負面資訊，不間斷地關注不幸事件，的確會間接造成壓力，致「情感疲勞」。面對不幸，患者或會對世界失去希望，並認為自己無用和無法幫助事件。

太過著緊反而使自己透不過氣來，單純的「麻木」並不會感到自責內疚。（GettyImages／視覺中國圖片）

「情感疲勞」不等同「麻木」

雖然「情感疲勞」會令人情感麻木，但程衞強釐清：「『麻木』和『情感疲勞』不盡相同。『麻木』是指當某事頻繁發生，人會對此習慣，逐漸變得無感，當中並沒有失望、認為自己無用和無力的感覺；『情感疲勞』則是由於過份地著緊，才會覺得自己無法提供救助，以致失望和無力。」

程衞強解釋「麻木」會經歷「去敏感化」（desensitization）過程，這是一個對普羅大眾相對新奇的概念：「去敏感化」意指人類初對某事物勃然色變，對其抱很大的反應，一旦接觸增多後便會變成常態，理所當然地接受，此過程亦能用作幫助患者克服恐懼的手法之一。

這就類似於早於五年前，港人對警方發射第一枚催淚彈感嘩然，但時至今天，當已發射的催淚彈已達數千計，大家看似已司空見慣，反應亦淡薄不少，這可解作為「去敏感化」的現象。

什麼人易有「情感疲勞」？

程衞強從專業角度表示，沒有百分之百的可能性能清晰界定「患情緒病的成因」。當大眾所擁的「危險因素（Risk Factors）」（在生理或環境方面可能增加患病風險的因素）愈多，與此同時他們患病的「保護因素（Protective Factors）」（可發揮保護作用、提升抗逆力和減低個人患病風險的因素）愈少，情緒病的機率便節節增加。

程指出有部分人患「情感疲勞」的機會較一般人高（按圖了解）：

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對身體有什麼影響？

情緒問題不但影響心理健康，更會影響生理健康。程衞強闡釋，其實「情感疲勞與一般抑鬱症所造成的生理影響大同小異，由於受壓過度，患者或會感到腸胃不適、消化系統出現問題、免疫系統變差，例如感冒。」

抑鬱症對身體有甚麼變化﹙按圖了解﹚:

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覓同路人支持改善情況

不論生理上的疾病或情緒病，都必然是「預防勝於治療」！程衞強重申「情感疲勞」是因為在乎，而現實上的確無能為力，以致感到力不從心。首先，他指應從源頭解決，「情感疲勞」一般涉及不合理的期望，患者宜理解自己的限制和能力範圍，不宜對自己抱有不合理的期盼。他以醫護人員作例，生死有命，在生死前，醫護人員的能力有限，故不應將所有病患個案歸罪於個人。

其次，不擅表達情緒的患者可嘗試各種方式以控制情緒、焦慮感，諸如靜觀練習、冥想、放空、游水或跑步等的減壓活動。同時，若被負面情緒淹沒，適時的抽離泛濫的資訊，亦有助防止負面情緒加劇。

當然社交是重中之重，普遍人及患者都十分需要社會支持（Social Support）。患者可與同路人、背景或感受近似的朋友抒發情感。程衞強建議可自發一些自助小組、團契活動以得到同路人的理解和交流，令他們感到並不孤單。他指其實坊間現有不少同類型的活動，如SEN（特殊學習需要）學生家長也會組織「家長自助會」，背景相近的人較易會懂得易地而處，給予理解和支持。

治療情緒病的良方妙藥，便是身邊人的支持與陪伴。（evertonvila/unsplash）

說到底，患者因為在乎，情緒才會變「負」。適時放下，讓身心休息，才可以走得更遠！若情緒持續低落，應儘快尋求醫生或專業人士協助。

注冊心理學家程衞強（受訪者授權提供）

（資料來源：Ted.com）

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