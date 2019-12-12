【胃痛】紓緩胃酸倒流或胃酸過多大不同　 兩大類胃藥要點揀？　

香港人生活繁忙，食無定時，許多人或多或少都經歷過消化不良、胃酸倒流等問題。比起額外再花時間看醫生，自覺症狀輕微的人會選擇自行服藥，甚至家裡都會擺放一兩款成藥「傍身」，但坊間針對消化問題的藥物包羅萬象，到底要怎樣選擇？ 今次就由「藥劑連線」註冊藥劑師鄭蔚聰為大家解說處理消化不良的入門知識以及市面上用於處理消化不良的主要藥物。市面上大部分的胃藥都不需醫生處方，一般市民可以在諮詢藥劑師後直接購買到這些藥物。

香港不少人都有過消化不良的症狀，因此常有胃藥「傍身」，但又知不知藥物是否適合自己的需要？（nathandias/unsplash）

消化問題在香港非常普遍，許多人會在公司或家裡放置腸胃藥，但我們對藥物的認識卻是少之又少，很多時候都不會花心機看一看藥物成分表，了解自己吃下去的是什麼藥，又可能有什麼副作用。

註冊藥劑師鄭蔚聰表示，其實很大部分消化問題造成的不適都與胃酸有關，而對付胃酸問題時，主要會用到的藥物有兩類，分別是中和胃酸藥和抑制胃酸分泌藥。以下可簡單看看兩類藥物的特點！

1. 中和胃酸藥

主要用作中和胃液的酸性，減少胃壁受胃酸、胃液的刺激，從而紓緩胃痛、胃灼熱、胃酸倒流等消化不良造成的不適。

常見藥物： 氫氧化鋁（Aluminum Hydroxide）、氫氧化鎂（Magnesium Hydroxide）、碳酸鈣（Calcium Carbonate）、碳酸氫鈉（Sodium Bicarbonate）

使用方法：藥力生效時間快，出現症狀時可馬上服用，即時緩和症狀，但同時藥效維持時間較短，一日或需服用三至四次；市面上主要有兩種劑型，分別是咀嚼片和藥水，而藥水一般起效會較咀嚼片快少許

服用抑酸劑的其他注意事項（按圖）：

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2. 抑制胃酸分泌藥

抑制胃酸分泌藥主要有兩大類，分別是H2受體阻抗劑（H2 Blocker）和質子泵抑制劑（PPI），直接抑制胃酸分泌，減少腸胃不適的症狀。

A. H2受體阻抗劑（H2 Blocker）

常見藥物：法莫替丁（Famotidine）、雷尼替丁（Ranitidine）、西咪替丁（Cimetidine）

使用方法：藥物生效較慢，服用後一般需半小時至一小時才起效，但藥效可持續八至十小時，所以一日只需服用一至兩次

服用H2受體阻抗劑的其他注意事項（按圖）：

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B. 質子泵抑制劑（PPI）

常見藥物：奧美拉唑（Omeprazole）、泮托拉唑（Pantoprazole）、蘭索拉唑（Lansoprazole）

使用方法：建議在餐前半小時至1小時服用，一般每天只需服用1次，嚴重情況或需服用2次或較高劑量的藥物

服用質子泵抑制劑的其他注意事項（按圖）：

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藥劑師：選藥準則難一概而論

以上這麼多種藥物，是否已經看到「一頭煙」？其實挑選胃藥最簡單及準確的方法，當然是直接諮詢藥劑師或醫生。鄭蔚聰亦指，具體如何選藥難以一概而論：「不希望將用藥方法簡單化，我們開藥會向病人查問更多病徵、細節，排除其他嚴重問題。選藥時亦會留意病人的需求，和病人討論後才會建議相關藥物。」

不過，對一般沒長期疾病的人來說，以上三類藥物的分別主要是藥效強弱：

抑酸劑：適合症狀較輕微及發作時間較短者 H2受體阻抗劑：較適合症狀較輕微者，或可與抑酸劑配合使用 質子泵抑制劑：較適合症狀嚴重者，如出現胃酸湧至喉嚨的症狀等等，服用此類藥物前應先諮詢藥劑師或醫生的意見

市面不少胃藥配方除了有以上三種藥物，還會加入幾類輔助性的藥物，幫助解決其他常見的消化不良症狀。

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症狀消失即可停藥

鄭蔚聰指，正常情況下病人只需在症狀出現時服藥，當症狀消失後便可停止服用；至於需要長期服藥（通常以年計）的人，基本上都是因為其他病症才需長期服用，如曾胃出血、胃潰瘍等，且會在醫生處方下服藥，一般人不應自行延長療程。

他又提醒，在藥房選購藥物時，最好諮詢掛牌的藥劑師本人，一來藥劑師具有專業藥物知識，二來由藥劑師出售的藥物一般會有清晰標籤，市民可以更清楚自己服用的是什麼藥物。

很多香港人喜歡吃辛辣食物，但此類食物會刺激腸胃，不改善飲食習慣，只靠服藥是治標不治本的做法。（wylovefish0227/unsplash））

腸胃健康要靠生活習慣

雖然常言道「藥到病除」，但其實藥物很多時只能紓緩症狀，不能治本。鄭蔚聰強調，改善飲食習慣是至關重要的一部分，如有些人每次吃了某類食物（如含咖啡因的食物或飲料）就出事，就應盡量避免進食；而常有消化不良症狀的人士亦應少食刺激性食物，如酸性、辛辣的食物，同時亦應避免食得太飽及太快。

註冊藥劑師鄭蔚聰（受訪者授權提供）

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