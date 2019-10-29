【坐骨神經痛】單側屁股至腿刺痛或灼痛　6大貼士紓緩坐骨神經病

相信大家對「坐骨神經痛」這個字眼並不陌生，但所有的下背痛都是坐骨神經痛嗎？還是坐著會痛才是坐骨神經痛？我們一起來看看。

要說到坐骨神經，請容我先介紹脊椎，脊椎台語稱為「龍骨」，是我們身體中央由一塊塊硬脊椎骨組合而成的。骨頭與骨頭之間則是有彈性的「椎間盤」組織，這是兩塊脊椎骨之間的軟骨，負責連接脊椎骨，並增加身體前俯後仰的活動度。

脊柱的椎管內有脊髓，是一路從頭頸部延伸到腰部的神經傳遞系統，並分出成對的脊神經，讓大腦與身體外界之間就藉此溝通訊息。

坐骨神經不但是條挺粗的神經，也是全身最長的神經。坐骨神經匯集下背部神經分支，經過臀部並往下延伸，沿著大腿後側往下走，在膝蓋處分支，再通道腳底，幾乎提供了整隻腳的皮膚部分、大腿後側肌肉、小腿及腳部肌肉的所有神經連結。

脊椎解剖與坐骨神經（照護線上授權使用）

因此，當坐骨神經出問題時，痛的範圍可不小，患者可能從下背一路痛到屁股及整條腿。幸好坐骨神經痛通常影響「單側」的屁股及腿，僅有少數人是兩側一起來。每位患者的痛法不一定一樣，有人輕微痛，有人刺痛，有人的痛帶有燒灼感，甚至是說不上來、難以描述、無法簡稱為痛的極度不舒服。

坐骨神經痛有甚麼症狀？按下圖繼續了解！↓↓↓

+ 3 + 2

這些症狀，在患者久坐、咳嗽、擤鼻涕、久站、或舉重物都會更嚴重。

請記得，「坐骨神經痛」描述的是「症狀」，而不是病因。那麼哪些原因會導致坐骨神經呢？我們回頭看看脊髓神經的解剖位置，你就能發現，神經在脊柱附近有一堆的硬骨和軟骨，因而被保護得好好的，但不管硬骨或軟骨若有什麼變化，就可能會壓迫到神經。因此常見引發坐骨神經痛的原因，常與脊柱的病變有關，例如：

● 椎間盤突出：破裂而突出的椎間盤會壓迫椎孔裡的脊髓，導致坐骨神經受到壓迫 ● 骨刺：骨頭退化磨損造成的突起，壓迫到坐骨神經。 ● 腰椎狹窄：影響到坐骨神經通過的路徑 ● 腰部或臀部肌肉緊繃：肌肉緊繃也可能壓迫到神經，最著名的為「梨狀肌症候群」 ● 椎體滑脫：脊柱往前位移，會拉扯到神經 ● 脊椎腫瘤：萬一長了腫瘤，當然可能會壓迫到神經 ● 糖尿病：這是坐骨神經痛裡少數「非壓迫性」的原因！而是由神經本身長期在高血糖狀況下發生的病變引起。

有些族群比平常人更容易罹患坐骨神經痛！按下圖繼續了解！↓↓↓​

+ 5 + 4 + 3

若有以下狀況，請別認定這「只是坐骨神經痛」，而需要盡快就醫！

● 患者突然非常痛，且同時覺得肌肉無力，無法活動。 ● 是因為車禍、跌下樓梯、被打等「外傷」原因而感到的下背痛及腳痛 ● 在坐骨神經痛時，還發生了尿失禁或大便失禁！ ● 坐骨神經痛超過一個星期，或自行服藥後不見改善！

若有這些狀況，請別認定這「只是坐骨神經痛」，而需要盡快就醫！（照護線上授權使用）

到醫院之後，醫生會先詢問你的症狀，並做適當的身體檢查。至於要不要安排影像學檢查，像用X光看有沒有長骨刺，用核磁共振評估椎間盤及神經，或用肌電圖了解是哪處的神經受到壓迫，就要看醫生的臨床判斷了！

使用消炎止痛藥和肌肉鬆弛劑是常見的基本治療，偶爾會用上抗憂鬱劑與抗癲癇藥物，或是局部注射類固醇，減少神經發炎。多數人過了幾天或幾個禮拜後會有些改善。

坐骨神經痛發作時，居家療法也很重要，能幫助改善坐骨神經痛！你可以在醫生建議下做以下事情改善坐骨神經痛！

● 冷敷與熱敷：坐骨神經痛剛發作的時候可以冷敷痛處，發作兩、三天後可以改成熱敷或冷熱敷交替。 ● 多做下背伸展：伸展下背、臀部、與腿部，記得練習時先不要做跳躍、衝擊力大、或帶有扭轉的動作。 ● 訓練核心肌肉：運動好處多多，能矯正姿勢、強健肌肉、增加彈性，脊柱型態比較能維持在良好程度，才不會因為脊柱變形而壓迫坐骨神經。 ● 維持良好坐姿和站姿：姿態不好，脊柱及椎間盤變形的機會就增高，因此會壓迫到坐骨神經。另外可多加強腹部和下背部的肌群，讓站立與坐著時姿勢更正確。 ● 床墊不可太軟，才不會讓腰部承受太大的壓力。 ● 不要穿高跟鞋

另外，雖然坐骨神經痛時你會覺得很難保持活躍的心情與態度，但臥床休息並不是個更好的選項，反而常常會讓人覺得更痛。如果症狀沒有很嚴重的話，請先多去走走路吧！

大家在看診時，也可以向醫生確定自己坐骨神經痛發作的原因，並詢問需要做哪種運動或復健手法比較恰當。

用藥及各種居家作法都沒大幅改善生活品質的話，或是一痛就痛了三個月，嚴重影響生活品質的話，就可以考慮手術。當然，也要有手術能解決的問題啦！像是手術可以處理椎間盤突出或骨刺，但若因為糖尿病而引起的坐骨神經痛，可能就不適合用手術解決了！

【糖尿病】經常口渴食量大增？ 謹記7大病徵當心患上糖尿病

據香港糖尿聯會資料顯示，現時全港約有七十多萬人患有糖尿病，即每十個當中便有一人是糖尿病患者。大家日常可多留意身體是否出現代表患有糖尿病的徵兆…

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：從屁股痛到腳 – 坐骨神經痛（懶人包）​】