PD-L1蛋白測試 助實踐肺癌個人化治療

隨著醫療科技的發展，癌症的治療已進入新時代，由昔日的一體化 (one size fit all) 趨向精準與個人化。以晚期非小細胞肺癌為例，如腫瘤沒有特定基因變異，傳統上會概括地採用化療，成效未如理想之餘，副作用亦較多。臨床腫瘤科專科李孔敏醫生指出，醫學界近年發現即使同一種癌症，不同患者的腫瘤具其獨有的生物特徵。所謂「精準醫療」(precision medicine)就是針對腫瘤獨有的生物特徵，為患者度身訂造最適切的治療方案，在達到最佳治療效果的同時，將副作用減至最低。

免疫療法破解癌細胞偽裝術

另一邊廂，近年備受注目的免疫療法亦改寫了癌症治療的發展。有別於傳統治癌方法，免疫療法並非直接攻擊腫瘤，而是利用藥物激活自身免疫系統對抗癌細胞。由於狡猾的癌細胞懂得以「偽裝術」影響人體的自我防禦機制，令免疫系統誤以為它們是正常細胞，因而得以逃過偵測。免疫療法可重啟免疫系統偵測癌細胞的正常功能，識破其偽裝術並發動攻擊。目前最為普遍用於治療非小細胞肺癌的免疫療法藥物為「PD-1抑制劑」。醫生會對患者的腫瘤進行「PD-L1蛋白測試」，有助預測患者對免疫療法的反應。腫瘤樣本的PD-L1蛋白表達水平愈高，臨床上免疫療法的效用愈大。倘腫瘤樣本的PD-L1蛋白百分比超過50%或以上，單獨使用免疫療法作初始治療 ( 即第一線治療) 已成為NCCN國際標準，患者的中位存活期較單獨使用傳統化療為長。這誠然為腫瘤沒有特定基因變異的晚期非小細胞肺癌患者開闢出新的治療選擇。

聯合療法雙管齊下增成效

為了讓免疫療法發揮更多效用，從而讓更多患者受惠，醫學界對免疫療法進行的臨床研究從不間斷。最近一些第三期的臨床研究發現，以免疫療法藥物聯合化療或其他藥物 (下稱「聯合療法」)，能有效控制病情及顯著提升患者的存活率，不論腫瘤的PD-L1蛋白百分比高低或未知均具臨床效益，所以2019年更新版本的NCCN國際標準已經把聯合療法推向第一缐治療。

PD-L1蛋白測試具臨床意義

值得一提的是，儘管臨床研究證實，不論患者腫瘤的PD-L1蛋白百分比高低甚或未知均能從聯合療法中獲益，儘管這樣，PD-L1蛋白測試仍具其重要的臨床意義。測試結果不但有助患者對治療釐訂合理的期望和預算，更有助醫生有效地評估患者對免疫療法的反應和更有把握地用藥，實踐精準醫療。

個案分享 一名年約8 0 歲的伯伯確診非小細胞肺癌，腫瘤沒有特定基因變異，不適合使用標靶藥。另一方面，腫瘤的PD-L1蛋白僅3%，若單獨使用免疫療法，預期成效未必理想; 若單獨使用化療，基於其年紀和身體狀況，或許未能耐受標準劑量。我遂建議他採用聯合療法。起初，患者與家人猶豫不決，惟病情急速惡化，患者已出現肺積水和氣促等徵狀。我向他們解釋，聯合療法對伯伯來說是現今最具成效的治療選擇，他們終於接納我的建議。採用聯合療法約三個月，雖然化療只用較小劑量，但伯伯的徵狀已大為改善，不但肺積水消失，胃口和體重也有所提升。 個案分享由醫生提供

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