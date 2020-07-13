肺癌治療屢見突破 免疫聯合療法

得悉患上肺癌，不少人都會感到晴天霹靂；若得知病情已屆晚期，對患者而言更是雙重打擊，彷彿天快要塌下來。的確，肺癌的死亡率多年來一直高企，教人聞風喪膽。然而，近年晚期肺癌的治療正悄悄地起革命，由「獨沽一味」的化療，發展至具針對性的標靶藥物，以至突破傳統抗癌機制的免疫療法，讓患者在保持生活質素的情況下延長存活期，再也不是遙不可及的夢。現年四十歲的陳先生（化名）正是活生生的例子。

陳先生不煙不酒，正值壯年，惟確診非小細胞肺癌之時，癌細胞已轉移至骨骼、肝臟和腦部。臨床腫瘤科專科關永康醫生指出，晚期非小細胞肺癌主要以藥物治療為主，如腫瘤具有特定基因變異，標靶藥物乃第一線治療；反之，可考慮化療或免疫療法。「最初，醫生會建議對腫瘤樣本進行PD-L1生物標記檢測，篩選那些預期反應較佳的患者進行免疫療法。一般臨床上而言，腫瘤的PD-L1蛋白表達水平愈高，對免疫療法的反應愈理想。」

免疫聯合療法為突破中的突破

陳先生的腫瘤經檢測後證實並無特定基因變異，故標靶藥幫不上忙；而腫瘤的PD-L1蛋白表達屬低水平，只有10％，那麼該用化療還是免疫療法呢？原來，最近有大型第三期的臨床研究發現，對於腫瘤沒有特定基因變異的晚期非小細胞肺癌患者，可使用結合免疫療法、化療藥物「卡鉑」及其他藥物（下稱「聯合療法」）作為第一線治療，治療反應率比化療的兩成多有明顯的改善。而這項研究的突破之處，是不論腫瘤的PD-L1蛋白表達水平高低或未知均可從聯合療法中獲益。「免疫療法是晚期非小細胞肺癌在治療上的一項突破，而聯合療法則可謂突破中的突破，因其在整體反應率、整體存活期和無惡化存活期幾方面都顯示出顯著的臨床效益，且毋須篩選，適用對象更廣，故目前已成為晚期非小細胞肺癌的NCCN國際治療新標準。」

聯合療法應及早使用

陳先生聽從醫生的建議，一開始便採用聯合療法，並以放射治療處理轉移至腦部的腫瘤。在六次聯合療法的療程後，掃描顯示他體內的腫瘤幾近完全消失。陳先生持續接受聯合療法至第九個月，成效相當理想，其後已毋須使用化療，僅以免疫療法作維持治療，至今已超過一年半，期間生活如常，並無任何副作用。更教人鼓舞的是，從最新的掃描影像中已看不見腫瘤的蹤影。「雖然免疫療法和化療各自有其副作用，但結合臨床研究和經驗，兩者聯合使用並不會顯著增加副作用。因此，個人認為對於腫瘤沒有特定基因變異的晚期非小細胞肺癌個案，現時的趨勢是以聯合療法作為第一線治療，在患者體能狀態理想之時及早用藥，以達到較佳治療效果。」

「從陳先生的例子可見，晚期肺癌並非山窮水盡的末路。只要聽從醫生的建議，把握時機使用最有效的藥物，永懷希望，說不定柳暗花明的康莊大道就在不遠處。」 關醫生的話

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