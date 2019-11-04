【鼻敏感】受夠鼻塞、流鼻水之苦？　留意5大誘發過敏性鼻炎元凶

每逢轉季，很多人都受鼻敏感（即過敏性鼻炎）困擾，經常鼻塞、流鼻水、打噴嚏，影響生活和工作。過敏性鼻炎影響很多人，據香港過敏協會資料，在香港，每4個人中便有1個患鼻敏感，而且生活周遭有很多原因可導致鼻敏感出現，要好好預防免得令不適加劇。

如果你常常鼻癢、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、睡眠質素不良，你便可能患有鼻敏感。 （VCG）

鼻敏感是過敏症的一種。耳鼻喉專科醫生陳鍵明表示，患者會對特定致敏原出現過敏反應，其連鎖病徵包括打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻癢，嚴重者會影響到眼睛，出現眼癢及流眼水等徵狀。

陳醫生指，當你有過敏症時，免疫系統會把一些無害的過敏原識別為有害物質，例如塵滿、貓狗的毛髮等，引致白血球內的免疫球蛋白E（IgE）與一些肥大細胞結合，產生連鎖反應，繼而分泌組織胺、前列腺素等，造成過敏徵狀。

過敏性鼻炎分為兩類：

季節性：如花粉引起的過敏 終年性：如灰塵、黴菌、毛髮引起的過敏

鼻敏感的徵狀包括：

鼻徵狀：打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子發癢、嗅覺遲鈍、鼻黏膜潰爛、鼻子發熱等 眼徵狀：眼睛發癢、流眼水 其他徵狀：可能有其他身體敏感的情況，例如濕疹、哮喘

過敏性鼻炎並沒有根治的方法，主要是預防病發及緩和病發時的徵狀。（資料圖片）

根據衛生署資料，誘發過敏性鼻炎有五個因素，包括過敏原、化學品、食物、混濁空氣及精神壓力，你可以留意自己對什麼東西有過敏反應，或進行致敏原測試確認，並了解如何預防過敏。

1. 【過敏原】

過敏原刺激鼻黏膜導致過敏性反應，如家居中的塵虱、花粉、黴菌動物的毛髮、皮屑，以及羊毛衣和羽毛枕等。

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2. 【化學品】

化學品如化妝品、漆油、樟腦、殺蟲劑等氣味會刺激鼻黏膜，使症狀惡化。

+ 3 + 2

3. 【食物】

有些食物如海產、含酒精飲品、辛辣食物如辣椒、胡椒、咖喱等會刺激鼻黏膜的血管擴張，使鼻塞現象惡化。

+ 3 + 2

4. 【混濁空氣】

混濁空氣、氣候變化如極端冷熱、乾燥或潮濕會促使徵狀發作或惡化。

+ 5 + 4 + 3

5. 【精神壓力】

精神壓力、情緒緊張或疲勞過度，容易誘發過敏性鼻炎。

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另外，陳醫生建議，鼻敏感患者應視乎個人情況避開特定致敏原，如貓狗、花粉、霉菌等、保持環境空氣流通，以及盡量避免使用容易積塵的家具，如地墊。此外，約有八成的過敏患者會對塵蟎產生過敏反應，故陳醫生建議患者的寢具應以60度以上的水清洗，或使用防塵滿寢具。如果患者情況嚴重，建議求醫，看看是否需要透過藥物治療改善問題。

坊間有不少人分享鼻敏感舒緩方法，例如蒸鼻、精油、專用鹽水洗鼻等，陳鍵明醫生指出，這些方法的原理相似，有消炎作用，令鼻黏液浠適，更易排出，減輕鼻塞，舒緩鼻敏感徵狀。(受訪者授權提供)

同場加推：中醫紓緩鼻敏感建議

中醫師徐澤昌表示，中醫稱鼻敏感為鼻鼽，患鼻敏感的主要原因有四個：

1. 肺氣虛寒，衛表不固 2. 脾氣虛弱，清陽不升 3. 腎陽虧虛，溫煦失職 4. 肺經鬱熱，上犯鼻竅

徐醫師稱，鼻敏感患者應戒冷飲及生冷食物如魚生、雪糕，做適量運動及多曬太陽，避免長期逗留在冷氣房內，如無法避免冷氣者應多添加衣服保暖及避開風口位。此外，他們可透過按摩鼻附近穴位如迎香、印堂等，以疏通經絡，使氣血流通，袪邪外出，宣通鼻竅，以效舒緩鼻敏感。

徐醫生續指，根治鼻敏感最有效的方法是增強體質，改善肺脾腎虛狀態，而近年十分受歡迎的天灸療法，對治療鼻敏感有十分良好的效果，同時更可治療因虛寒體質所引起的哮喘、容易感冒、痛經、關節疼痛等情況。

徐澤昌醫師指，如經常飲冷飲及進食生冷食物、長期留在冷氣房內、少曬太陽，均會容易使肺脾腎虛而出現鼻敏感。（資料圖片/龔嘉盛攝）

食療建議：玉屏辛夷湯（二人份量）

功效：益氣固表

材料：黃耆20g、白朮20g、防風12g、辛夷12g、瘦肉半斤、蜜棗兩枚 製法：以上藥材洗淨，瘦肉汆水、切件備用。加入適量水及所有材料，先煮滾後轉細火煲1.5小時，即可飲用。

注意：陰虛火旺者不宜服用。

（資料來源：衛生署、香港過敏協會）

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