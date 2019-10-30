【鈣片】補鈣未必要食鈣質含量高補充品！　了解市面3大鈣片種類

市面上的營養補充品琳瑯滿目，有維他命補充劑、奧米加3、鈣片等等。不講男女老幻，各個年齡層都需要鈣質， 減低日後出現骨質疏鬆。網絡作家兼專業藥劑師小小藥罐子表示，現行市面主要的鈣片劃分為三種，當中的鈣含量、食用時間、對象有別，惟須得知鈣含量高不代表吸收率高！ 撰文：小小藥罐子

衛生署指當血鈣的水平過低時，骨鈣便會被提取到血液中，以維持血鈣的水平。若然這情況持續，骨骼便會因失去過多鈣而變得疏鬆、脆弱 。（資料圖片）

各位看倌，大家在購買鈣片的時候，有時候，會不會摸不著頭腦呢？面對貨架上的鈣片，琳瑯滿目，單是同一個牌子，便已經出現了幾種配方，真的讓人看的眼花撩亂，不知道如何挑選適合自己的鈣片。

首先，藥罐子便在這裡跟大家一齊認識一下鈣片吧！

鈣片，顧名思義，是一種膳食補充劑，主要的用途，很簡單，便是「補鈣」，幫助身體補充鈣質，適用於中年婦女、更年期婦女、長者這些人士，鞏固骨骼，提高骨質密度，減慢鈣質流失，預防骨質疏鬆，因為這些人士是骨質疏鬆的高風險人士，隨著年紀的增長，體內的鈣質便會開始慢慢流失，所以便需要攝取額外鈣質，彌補鈣質的流失。

一般而言，市面上的鈣片，主要有以下三種：

1. 碳酸鈣(Calcium Carbonate)

相較而言，碳酸鈣是一種較常用的鈣片。鈣含量高達40%。在化學上，因為鈣、碳酸鈣的摩爾質量(Molar Mass)分別是40.1g/mol、100.1g/mol，同時一摩爾(Mole)的碳酸鈣裡面含有一摩爾的鈣，所以鈣含量大約是40%。因為碳酸鈣是一種鹼鹽，所以需要跟胃酸進行酸鹼中和的化學反應，釋放裡面的鈣離子出來。

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

所以一般建議餐後服用，透過進食刺激胃壁分泌胃酸，增加鈣質的吸收率。對！進食的時候，便會刺激胃壁分泌胃液，不然的話，怎能消化、吸收？除此之外，因為碳酸鈣在酸鹼中和的過程裡會產生二氧化碳，所以較容易會導致胃氣、腹脹的情況，未必適用於一些消化系統較弱的人士。

好，問題來了：既然碳酸鈣需要胃酸進行消化、分解、吸收，那麼，如果是一些罹患胃潰瘍、十二指腸潰瘍人士的話，自然便可能需要服用胃藥，減低胃部的酸性，或者抑制胃酸的分泌，這樣子，缺乏胃酸，怎麼辦？讀過化學的看倌，一定會知道，跟胃酸進行酸鹼中和的，是「碳酸鹽(Carbonate)」，而不是「鈣」。問題是，天涯何處無鈣片？天下鈣片何其多！要解決這個兩難局面，最簡單的方法，便是搜尋另一種鈣鹽，不需要透過胃酸進行消化、分解、吸收，不就是已經解決了問題嗎？所以，遇到這種情況，藥罐子一般建議服用其他鈣片，解決這個問題。

值得一提，一些碳酸鈣主要源自蠔、珍珠、珊瑚這些海產，有時候，便可能需要注意重金屬污染的問題。

2. 檸檬酸鈣(Calcium Citrate)

相較碳酸鈣而言，檸檬酸鈣的鈣含量一般較低，大約只有21%，不過吸收率不受消化道的酸鹼性影響，所以不需要胃酸進行消化、分解、吸收，從而可以自由選擇餐前、餐後服用，而且藥性一般較溫和，較少會對消化系統構成刺激，較適用於一些正在服食胃藥的用藥者使用。

值得一提，除了補充鈣質外，檸檬酸鈣還有一個意想不到的用途。檸檬酸原來還可以透過跟草酸(Oxalic Acid)進行競爭，結合成為水溶性較大的檸檬酸鈣，減少草酸鈣(Calcium Oxalate)的產生，從而預防出現腎結石的風險。

聰明的看倌，看到這裡，可能會追問：「既然檸檬酸鈣擁有這些優點，那麼，為什麼一開始便不廣泛使用呢？」原因很簡單，這是經濟學的問題，不是藥劑學的問題。因為碳酸鈣成分天然，檸檬酸鈣則是人工合成的。相較檸檬酸而言，碳酸鈣的成本較低、產量較穩定，反過來，檸檬酸的原料，主要是糖，大多源自玉米、甘蔗這些農產品，一來需要種植，容易受到氣候影響，二來需要配給，有些留作食品，有些留作燃料，所以檸檬酸鈣的成本自然較高，價格便會較貴。所以，除非逼不得已，否則碳酸鈣一般是一個較常見的選項。

3. 乳酸鈣(Calcium Lactate)

相較碳酸鈣、檸檬酸鈣而言，鈣含量一般較低，大約只有13至18%，所以需要服用較大的份量，確保人體能夠攝取足夠的鈣質。

跟檸檬酸鈣一樣，吸收率不受消化道的酸鹼性影響，所以不需要胃酸進行消化、分解、吸收，從而可以自由選擇餐前、餐後服用，而且藥性一般較溫和，較少會對消化系統構成刺激，較適用於一些正在服食胃藥的用藥者使用。

不過因為鈣含量實在不高，所以一般不會是常見的選項。

最後，值得一提，不論是什麼鈣片，鈣的吸收率其實不高（請注意，鈣含量高不代表吸收率高），所以一般建議每次服用鈣片，份量不宜超過500mg。

（本文授權轉載自小小藥罐子，原文標題為【鈣片知多D：鈣片，到底有多少種？】）

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