對抗肺癌 有效藥物應及早使用

一直以來，肺癌的死亡率持續高企，但隨著生物科技的發展，醫學界對肺癌的認知日益加深，晚期肺癌患者的存活率亦由昔日的以月計進步至以年計。 臨床腫瘤科專科王韶如醫生指出，在決定肺癌的治案方法前，會先進行基因測試及PD-L1生物標記測試。如確定腫瘤具有特定的基因變異，便可選擇相對應的標靶藥；如腫瘤沒有特定基因變異但PD-L1的蛋白表達水平高於50％，可單用免疫療法作第一線治療；至於腫瘤沒有特定基因變異但PD-L1蛋白水平低於50％，以往醫生只可使用化療。

新聯合療法適用對象廣 成國際新標準



免疫療法的原理乃利用藥物激活自身免疫系統，使其恢復辨認腫瘤的正常功能，並對癌細胞發動攻擊。最近有大型第三期的臨床研究發現，晚期非小細胞肺癌患者結合免疫療法、化療藥物「卡鉑」及其他藥物（下稱「聯合療法」），治療反應率較我們認知只有兩成多的化療反應率有明顯的進步。研究更顯示不論腫瘤的PD-L1蛋白水平高低或未知，採用聯合療法的臨床效益均優於只單獨用化療。「以往臨床上我們知道，腫瘤的PD-L1蛋白水平愈高，對免疫療法的反應愈理想。但這項研究的突破之處是發現即使腫瘤的PD-L1蛋白屬低水平（1%至4 9%）甚至陰性（低於1％），聯合療法的效果仍然比單用化療好。換句話說，聯合療法的適用對象較廣，能惠及較多患者。」

聯合療法可及早在一線使用

目前，聯合療法已獲美國食品及藥物管理局（FDA）核准用於非小細胞肺癌的第一線治療，並已成為NCCN國際治療新選項。

由於免疫療法藥物與化療藥物在患者體內會產生協同作用，兩者相輔相成加強效果，故建議合適的患者可在第一線開始採用聯合療法。「根據我的臨床經驗，身體狀況佳和體內腫瘤較大的患者，採用聯合療法的效果較為顯著，副作用亦與單用化療相若。至於一些與免疫系統相關的嚴重副作用，例如肺炎，發生率僅約3％。」我有一名年過八十的肺癌病人，使用聯合療法三次左右已見成效，徵狀得以改善之餘，也沒有太大副作用，可如常生活。因此，選擇聯合療法的最主要考慮並非年齡，而是患者本身的身體狀況。如患有其他長期病患， 或因病情轉差，身體變得虛弱，就未必適合採用聯合療法。」

個案分享由醫生提供－『無疑，肺癌的死亡率十分高，不少患者在確診當下都會感到恐懼和絕望。然而，醫學日新月異，各種治療方法和具針對性的藥物推陳出新，為患者帶來希望。我鼓勵患者積極面對，聽從醫生的建議，在身體狀況許可的情況下及早使用最有效的藥物；毋須預支煩惱，擔憂往後無藥可用，因為有關的臨床研究一直在進行中，或許不久的將來，更多、更新、更有效的藥物將會陸續誕生。』 王醫生的話

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