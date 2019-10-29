【皮膚乾燥】秋冬甩皮或與陰虛體質有關　常熬夜、亂進補都會傷陰

踏入轉季日子，天氣明顯變涼，開始聞到秋天的味道。不過，有些人把隨之而來的乾燥天氣視為大敵，事關他們一到秋冬，皮膚就會乾燥不適，出現甩皮、痕癢等情況。在中醫角度，皮膚乾燥反映身體津液不足，尤其秋天燥邪當令，乾燥情況更嚴重。 所謂「津液」到底是什麼？哪類體質人最易津液不足致乾燥？除了體質，又有什麼生活習慣會令乾燥問題更加嚴重？由註冊中醫師何潔慧逐一解釋，並分享一些改善皮膚乾燥的貼士及食療。

秋冬乾燥，如果開始發現皮膚緊繃、乾癢，就要加緊護理。（jernejgraj/unsplash）

近日天氣轉涼，除了環境乾爽了，有沒有覺得人也「乾」了，皮膚經常會感覺「掹掹緊」？除了感覺緊繃，註冊中醫師何潔慧指，一般皮膚乾燥最明顯的症狀就是出現紋路、感覺痕癢、脫皮掉屑，嚴重的更可能會有苔蘚樣變問題，即皮膚增厚、粗糙，紋路顏色亦變粗、加深。

皮膚乾燥因身體津液不足？

一提到皮膚乾燥，很多人就聯想到是身體缺水，但在中醫角度看，問題其實遠不止此！何醫師指，皮膚乾燥反映身體津液不足，而津液是指在人體內運行的一切帶營養的水分液體。分佈於體表（即皮膚）的津液對於維持皮膚的水份、油脂有重要影響，所以與皮膚狀況有莫大關係。

經常護膚都常常覺得又乾又癢，有可能是體質問題。（Gettyimages／視覺中國）

體質陰虛易缺津液

在中醫理論，人體的生理機能為「陽氣」；體內的各種物質則為「陰精」，包括津液、精、血，與五臟六腑都有關（例如精是藏於腎，亦主生殖）。何醫師解釋：「人體正常時應是陰陽平衡，如缺少陰精，便會導致陰虛、血虛，沒足夠津液滋養身體，造成風燥，不止皮膚會乾燥，更會連帶眼乾、鼻乾及口乾等。」

何醫師續指，香港不少人都屬陰虛、血虛體質，加上秋季燥邪當令，會影響津液在身體的運行，較易出現各種乾燥問題，尤其是本已有慢性濕疹、牛皮癬、尋常型魚鱗病等皮膚病，及本身皮膚已較乾燥的老年人，更有可能令情況惡化。

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熬夜、多吃熱性食物易傷陰

體質不止受先天因素影響，後天的生活習慣、情緒都有關係。何醫師稱，不少人對經常熬夜不以為然，但其實這是一個非常傷陰的行為；另外，精神緊張、壓力大、思慮過度等同樣會傷陰耗精，導致陰虛。

飲食方面，何醫師指港人喜吃麻辣火鍋、炸物等辛辣、煎炸類食物，但這些都屬於熱性重的食物，會助火傷陰。她又提醒，有些人熱中於進補，卻不顧自身體質，進食鹿茸、紅參等並非人人受得了的辛熱辛溫藥材，或令體質轉燥變熱，變成陰虛。

秋冬常覺皮膚乾燥，可參考醫師提供的貼士（按圖）：

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除了改善日常生活習慣，何醫師亦分享了兩道有養陰潤燥功用的茶飲及湯水（按圖）：

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何醫師建議，有需要可每周飲用一至兩次，但提醒脾虛、易肚瀉、舌苔厚以及傷風、感冒患者皆不宜飲用，大家有時間不妨一試！

註冊中醫師何潔慧（受訪者授權提供）

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