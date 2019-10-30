【流鼻血】處理流鼻血要懂正確3部曲　中、西醫解說易流鼻血成因

流鼻血很常見，幾乎人人也有經驗，有些人在秋冬季特別容易流鼻血，也有些人流鼻血的原因不明。是次請來耳鼻喉專科醫生陳鍵明及註冊中醫師徐澤昌，以不同角度分享流鼻血的成因及預防方法。

耳鼻喉專科醫生陳鍵明表示，流鼻血的成因可分為兩大類：

第一類：鼻孔毛病 包括鼻黏膜撕裂、鼻膜發炎、鼻敏感、鼻竇炎、鼻瘜肉、創傷鼻骨骨折、鼻骨撕裂等

第二類：身體凝血功能出現問題 例如一些長期病患長期服食阿士匹靈、薄血藥、溶血藥等，會令凝血功能變差，或本身血壓高引致血管失去彈性，容易破裂及流血

陳醫生指，有三個群組的人較易流鼻血：

1. 小朋友，因為鼻膜偏薄 2. 鼻敏感患者 3. 長者，特別是有血壓高及其他心臟問題者，需長期吃阿士匹靈及薄血藥，令凝血功能變差

電視經常出現看色情影片後流鼻血的情況，陳醫生笑指，看色情影片時有機會令血壓上升，造成微絲血管撕裂，流鼻血也不「出奇」。（受訪者授權提供）

處理流鼻血方法

坊間對流鼻血的正確處理方法眾說紛紜，最常見的兩種說法是用手指壓鼻骨，頭向後仰，或是用手指按壓鼻翼，頭向前傾。陳醫生指出，正確的方法是後者。

正確處理流鼻血步驟（按圖了解）：

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陳醫生表示，長期經常流鼻血的人或會因失血過多，造成貧血，而且背後可能隱藏了鼻竇炎、鼻瘜肉、腫瘤等問題，這些人士應盡早進行詳細檢查，以免影響身體健康。另外，如要減少流鼻血，應小心控制血壓及處理鼻腔炎症，而鼻膜過薄或有撕裂者可透經醫生診斷後，以電灼或燒灼血管處理。

徐澤昌醫生表示，常流鼻血者禁忌大寒大熱的食物，如蔥、蒜、辣椒、生魚蟹等。（資料圖片/龔嘉盛攝）

中醫角度：忌吃大寒大熱食物

註冊中醫師徐澤昌指，在中醫角度，流鼻血的成因主要有三個：

1. 【感受外邪】若身體感受外邪（包括風、濕、熱、燥邪），便可能灼傷脈絡，引起出血 2.【飲食不節】過量飲酒或進食辛辣厚味食品，會滋生濕熱，熱傷脈絡，或亦令脾胃受損，血失統攝 3. 【勞欲體虛】神勞、體勞、房勞皆會使體質虛弱，氣虛時，身體便不能統攝血

徐醫師又表示，經常進食辛辣刺激及煎炸油膩食物，易使血熱妄行而出血；常飲冷飲，或操勞過度，心脾兩虛，不能攝血，也可出現鼻血。患者應針對病因痛機及病變臟腑之不同，辨証調理體質。另外，常流鼻血者禁忌大寒大熱的食物，如蔥、蒜、辣椒、生魚蟹等，慎飲啤酒及各種冷飲。如常無故流鼻血，應作進一步檢查，以排除其他疾病。

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食療建議：

1. 【氣血虧虛引起的流鼻血】

桂圓紅棗湯

特徵：常見神疲乏力、面色蒼白、頭暈、耳嗚，心悸，夜寐不寧。

材料及做法：龍眼50g，紅棗100g洗淨，加水適量煎煮至熟爛，再加白糖，取湯飲。

2. 【胃熱熾盛引起的流鼻血】

茅根藕節茶

特徵：血色鮮紅、口渴欲飲、鼻乾、口乾臭穢、煩躁、便秘等。

材料及做法：藕節5根，白茅根30g洗淨，放鍋內加水煎煮，煮沸20分鐘後取汁倒入碗內，放入白糖飲用。